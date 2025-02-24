أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي، وكيفية انتقال الفيروس

التهاب الكبد الوبائي سي هو مرض معدٍ يصيب الكبد ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وفشل الكبد وسرطان الكبد، ويمكن أن يمنع التشخيص المبكر تلف الكبد، لكنه قد يكون مميتًا بدون علاج، وينتشر عن طريق ملامسة الدم للدم.

يسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي سي التهاب الكبد الوبائي سي، ويغزو خلايا الكبد، مما يسبب الالتهاب والتورم والخلل الوظيفي وتلف الأعضاء في النهاية.

يمكن لأي شخص أن ينقل الفيروس إلى شخص آخر من خلال ملامسة الدم للدم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تحدث معظم الحالات الجديدة من التهاب الكبد الوبائي سي من ملامسة الإبر المستعملة.

يمكن أن تكون عدوى التهاب الكبد سي حادة (قصيرة الأمد) أو مزمنة (طويلة الأمد)، وعندما يصاب الشخص بالتهاب الكبد الحاد، يمكن أن تستمر الأعراض لمدة 6 أشهر، ومع ذلك، في أكثر من 50٪ من الحالات، تصبح العدوى الحادة مزمنة، مما يعني أن الجسم لا يستطيع التخلص من الفيروس.

أعراض التهاب الكبد الوبائي سي

يمكن أن يتراوح التهاب الكبد سي من مرض خفيف يستمر لبضعة أسابيع إلى حالة صحية شديدة ومزمنة.

يمكن أن يصاب الأشخاص بالتهاب الكبد سي دون أعراض، وخاصة في المرحلة الحادة، وقد لا يعرفون أنهم مصابون به، وهذا يجعل من السهل نقله إلى الآخرين.

التهاب الكبد سي الحاد

لا تظهر أعراض على معظم الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي الحاد، وإذا ظهرت الأعراض، فعادةً ما تظهر الأعراض بين 2 و12 أسبوعًا بعد التعرض.

نادرًا ما يتلقى الأشخاص تشخيصًا لالتهاب الكبد الحاد سي لأنه يفتقر إلى الأعراض النهائية، وبسبب هذا، غالبًا ما يطلق الأطباء على التهاب الكبد سي الوباء الصامت.

الأعراض الحادة تشبه إلى حد كبير الالتهابات الفيروسية الأخرى، وتشمل أعراض التهاب الكبد الحاد سي:

الحمى

التعب

ألم البطن

فقدان الشهية

الغثيان أو القيء

البول الداكن

براز بلون الطين

ألم المفاصل

اليرقان، نادرًا

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الحاد سي يتخلصون من الفيروس من أجسامهم دون علاج ولا يصابون بالحالة المزمنة، ولا يعرف الباحثون سبب حدوث هذا لبعض الأشخاص وليس للآخرين.

التهاب الكبد المزمن سي

يصبح التهاب الكبد سي مزمنًا عندما لا يتمكن الجسم من التخلص من الفيروس، وفي معظم الحالات، لا يسبب التهاب الكبد المزمن سي أي أعراض أو يسبب أعراضًا عامة، مثل التعب المزمن أو الاكتئاب، وقد يكتشف الشخص أنه مصاب بهذه الحالة فقط أثناء فحص الدم الروتيني أو فحص التبرع بالدم.

يمكن أن يمنع التشخيص والعلاج المبكر تلف الكبد، وفي حالة عدم علاج التهاب الكبد الوبائي سي المزمن، فقد يؤدي ذلك إلى:

أمراض الكبد المزمنة، والتي قد تحدث ببطء على مدى عدة عقود من الزمن دون ظهور أي أعراض

تليف الكبد أو تندب الكبد

فشل الكبد

سرطان الكبد

أسباب وعوامل الخطر التهاب الكبد الوبائي سي

يسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي سي التهاب الكبد الوبائي سي، ويصاب الأشخاص بالفيروس من خلال ملامسة الدم الملوث، ولكي يحدث انتقال الفيروس، يجب أن يدخل الدم المحتوي على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي إلى جسم شخص غير مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

يمكن لبقعة دم، غير مرئية للعين المجردة، أن تحمل مئات من جزيئات فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، ولا يسهل قتل الفيروس.

يذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عوامل الخطر التالية للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي:

استخدام العقاقير القابلة للحقن.

التعرض لوخزة إبرة، وهو الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية

الولادة لأم مصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي

تقدم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نصائح بشأن تنظيف الحقن إذا لم يكن من الممكن استخدام حقن نظيفة ومعقمة، وعلى الرغم من أن المبيض يمكن أن يقتل فيروس التهاب الكبد الوبائي سي في الحقن، إلا أنه قد لا يكون له نفس التأثير على المعدات الأخرى، ويمكن أن يؤدي الغليان والحرق واستخدام الكحول أو بيروكسيد الهيدروجين أو سوائل التنظيف الشائعة الأخرى لغسل المعدات إلى تقليل كمية فيروس التهاب الكبد الوبائي سي ولكن قد لا يمنع الشخص من الإصابة بالعدوى.

من الخطير للغاية حقن المبيض أو المطهر أو منتجات التنظيف الأخرى، لذلك يجب على الأشخاص التأكد من شطف الحقنة جيدًا، ويجب على الشخص ألا يستخدم المبيض لتنظيف المعدات إلا إذا لم تكن هناك حقن ومعدات جديدة ومعقمة.

لا يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس من خلال الاتصال العرضي أو التنفس أو التقبيل أو مشاركة الطعام، ولا يوجد دليل على أن لدغات البعوض يمكن أن تنقل الفيروس، الخطر منخفض، ولكن يمكن للأشخاص أيضًا الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي من خلال:

العلاقة الحميمة دون حماية حاجزة

مشاركة العناصر التي قد تتلامس مع الدم، مثل فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة

الخضوع لإجراءات رعاية صحية غازية، مثل الحقن

الحصول على وشم من مقدم خدمة غير منظم.

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