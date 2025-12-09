أعراض الإصابة بدهون الكبد وطرق علاجها

18 حجم الخط

دهون الكبد من المشكلات الصحية الشائعة الحدوث والمنتشرة حاليا بين الكبار والصغار على مستوى العالم نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

ودهون الكبد للأسف مع الوقت تسبب مضاعفات خطيرة لذا يجب الاهتمام بعلاجها سريعا حفاظا على الصحة العامة وصحة الكبد بشكل خاص.

أعراض دهون الكبد

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 8 علامات تؤكد الإصابة بدهون الكبد، منها:-

آلام الكتف الأيمن والرقبة، حيث نلاحظ وجود آلام في الكتف الأيمن وأسفل لوح الكتف الأيمن وقد تمتد إلى الرقبة من الجهة اليمنى، والسبب تضخم الكبد الملتهب يضغط على العصب الحجابي الممتد من الجانب الأيمن، وهذا الضغط يسبب الإحساس بالألم.

ظهور دهون البطن (الكرش)، وبعد أن تغطي الدهون الكبد بالكامل ولا تجد مساحة، تبدأ بالزيادة كـ دهون حشوية حول الأعضاء الداخلية، لتكون "الكرش" المميز.

الأوردة العنكبوتية، ظهور أوعية دموية صغيرة تشبه خيوط العنكبوت، والسبب ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين لدى المصابين بدهون الكبد.

التثدي عند الرجال، ويحدث بسبب ارتفاع دهون الكبد التي تسبب ارتفاع في هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى ظهور التثدي.

تورم القدم اليمنى (تورم مع نقر)، وتلاحظ تورم في القدم اليمنى، وإذا ضغطت بإصبعك على المنطقة المتورمة، ستترك فجوة أو علامة تحتها، والسبب ضعف الدورة الدموية المرتبط بالكبد الدهني.

الحكة المزمنة في اليدين والقدمين، إذا كنت تشعر بتآكل فى اليدين أو حكة مستمرة في اليدين والقدمين، فهذا مؤشر على تراكم الدهون على الكبد.

خمول الغدة الدرقية، والكبد الدهني يقلل التحويل لهرمون T4 إلى T3 النشط داخل الكبد، مما يؤثر على عملية الأيض وحرق الدهون.

التعب والإجهاد المستمر، الشعور بالتعب المزمن وعدم القدرة على النشاط من أكثر العلامات وضوحا على وجود دهون على الكبد.

نصائح مهمة لعلاج دهون الكبد

وأضاف مسعد، أن الحل الأمثل للتخلص من دهون الكبد، اتباع بعض النصائح، منها:-

حل مشكلة مقاومة الأنسولين، من خلال إنقاص الوزن، للتخلص من الدهون الحشوية في البطن، والالتزام ببرنامج يراعي المشاكل الصحية ويستهدف تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة.

المواظبة على التمارين الرياضية بشكل منتظم وبالاخص تمارين المقاومة.

الابتعاد عن الضغوط والإجهاد لأنهما يؤثران سلبا على الهرمونات ووظائف الكبد.

هناك مكملات وأعشاب طبيعية مثل حليب الشوك و ورق الخرشوف، تساعد بشكل كبير على دعم صحة الكبد وتقليل الدهون.

