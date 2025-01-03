مدير معهد الكبد يحذر: السمنة تسبب تليف الكبد والإصابة بالأورام

كشف الدكتور محمد صالح، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ومدير المعهد القومي لأبحاث أمراض الكبد، عن خطورة السمنة وتأثيرها على الكبد.

خطورة السمنة على الكبد

وأشار إلى أن مرض السمنة مشكلة خطيرة لها آثار على الجسم وتؤثر على كل أعضاء الجسم، مؤكدا أن السمنة تسبب أضرارا على الكبد والمفاصل والقلب ونظام التغذية ومرض السكر.

وأكد أن السمنة تحدث بسبب سوء التغذية ونظام الحياة غير الصحي، موضحا تأثير السمنة على الكبد حيث تسبب دهون الكبد التي تحدث بسبب زيادة نسبة الدهون في خلايا الكبد، مما يسبب التهاب الكبد وتليف وأورام الكبد.

طرق الوقاية من مرض السمنة

وأكد أن مرض السمنة مشكلة خطيرة يجب تجنبها من خلال تقليل الوزن والاعتماد على الأكل الصحي والبعد عن الدهون والأكلات غير الصحية.

وكشف الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، بالمعهد القومي للكبد عن مخاطر الإصابة بالسمنة، مشيرا إلى أنها تؤثر على الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن السمنة تسبب زيادة في أعراض ارتجاع المريء، لأن السمنة تتسبب في تراكم الدهون في جدار البطن، وتضغط على المعدة وتزيد من فرص ارتجاع المريء.

خطورة الإصابة بمرض السمنة

وأكد أن السمنة تؤثر على المرارة، مشيرا إلى أن خفض الوزن السريع يسبب تكون حصوات في المرارة، كما أنها تؤثر على البنكرياس، وتسبب التهابات متكررة فيه.

وأشار إلى أن خطورة السمنة تتمثل في زيادة أعراض القولون العصبي وآلامه والأعراض المرتبطة به مثل الإمساك والإسهال، كما يمكن أن تسبب إمساكا مزمنا.



السمنة تؤثر على كل أعضاء الجهاز الهضمي

وأوضح أن السمنة تؤثر على كل أعضاء الجهاز الهضمي، كما تسبب دهونا في البنكرياس.

تعليمات مهمة لتجنب زيادة الوزن

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-عدم تناول وجبات غير متوازنة مليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكريات.

٢- عدم شرب المشروبات السكرية عالية السعرات الحرارية قليلة القيمة الغذائية.

٣- عدم تناول الطعام في أوقات متأخرة قبل النوم.

٤- يجب ألا يتم تناول كميات كبيرة من الطعام.

٥- ممارسة النشاط البدني باستمرار.

٦- عدم تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب إلا للضرورة.

٧- الحرص على النوم الجيد لأن قلة النوم تزيد من الشهية.

أكدت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة أن السمنة هي مشكلة عالمية ووفقا للإحصائيات يوجد بين كل ٤ أشخاص مريض واحد بالسمنة.

خطورة الإصابة بمرض السمنة

وأوضحت مدير معهد التغذية أن ٤٠% من المصريين مصابون بالسمنة.

وحذرت من خطورة مرض السمنة حيث تسبب مضاعفات منها الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع دهون الدم وأمراض الشرايين القلب والتأثير على العظام والمفاصل والحالة النفسية المصاحبة لمريض السمنة.

أسباب مرض السمنة

وأكدت مدير معهد التغذية أن الإصابة بالسمنة لها أسباب متعددة نتيجة عوامل وراثية وأسلوب الحياة غير الصحي وطريقة الأكل وكمية الأكل التي يتناولها المريض وعدم ممارسة الرياضة وطريقة النوم.

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