استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد

العصائر من المشروبات اللذيذة التى لها شهرة وشعبية كبيرة على مستوى العالم حيث تقدم بجميع أنواع الفاكهة والنكهات الطبيعية ولها أنواع عديدة.

وتنتشر العصائر المصنعة بأنواعها ولكن معظم البشر يفضلون العصائر الطبيعية لأنها ذات مكونات طبيعية وآمنة على عكس العصائر المعلبة.

العصائر بأنواعها تدمر الصحة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن جميع العصائر سواء المعلبة أو الطبيعية تدمر صحة الكبد والصحة العامة، لذا يجب الامتناع عنها نهائيا، وهناك العديد من الدراسات تؤكد أن تناول السكر أفضل من شربه بمعنى أن تناول البسبوسة والكيك والتورتة أفضل من كوب عصير واحد، وذلك لأن العصير لا يحتوى إلا على السكر فقط اى فركتوز وهو سم من السموم التى تدمر صحة الكبد وتسبب مخاطر عديدة.

العصائر بأنواعها تدمر صحة الكبد

الفركتوز مثل الكحول يدمر الكبد

وأضاف سلامة، أن العصائر الطبيعية أيضا محضرة من أكثر من ثمرة فاكهة وبالتالى نسبة السكر عالية فأى نوع فاكهة تحتوى على 3 عناصر وهى السكر اى الفركتوز والمعادن والفيتامينات والألياف وهى مضادات الأكسدة د، والله خلق بها مضادات الأكسدة حتى تقلل من مخاطر الفركتوز بها، وبالتالى عند عمل العصائر الطبيعية يتم تناول العصير فقط وترك الألياف وهى مضادات الأكسدة التى تقاوم الفركتوز، فيحصل الشخص على كوب عصير عبارة عن فركتوز فقط وهو ضارة بالصحة لأن تأثير الفركتوز على الكبد مثله مثل تأثير الكحول، حيث يسبب التهاب الكبد الدهني ومع الوقت تحدث مضاعفات خطيرة بالكبد، لذا يجب الإمتناع عن تناول العصائر بأنواعها حفاظا على الصحة.

