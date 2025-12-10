الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذري، تناول الفاكهة فقط على العشاء يسبب دهون الكبد ومقاومة الأنسولين

تناول الفاكهة
تناول الفاكهة
18 حجم الخط

العشاء الخفيف سر من أسرار الحفاظ على الوزن والنوم الهادىء وتجنب ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الجلطات كما يفضل أن يكون العشاء مبكرا.

والعشاء الخفيف يمكن أن يكون جبن قريش أو بيض مسلوق أو شوفان وهكذا، ولكن جرت العادة لدى العديد من الأشخاص على أن تكون وجبة العشاء عبارة عن فاكهة فقط دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

مخاطر العشاء على الفاكهة فقط 

ويقول الدكتور وليد شمحوط استشارى التغذية العلاجية، إن أخطر عادة يمكن أن يسلكها الإنسان هى العشاء فاكهة فقط، لأن ذلك يدخل الجسم كمية كبيرة من السكر ما يسبب ارتفاع دهون الكبد وارتفاع مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر بالدم والسمنة وتراكم الدهون بالجسم، ومخاطر أخرى عديدة.

الفاكهة 
الفاكهة 

بدائل لوجبة عشاء صحية 

وأضاف شمحوط، أن لتجنب هذه المخاطر يجب عدم تناول الفاكهة فقط على العشاء حيث يمكن تناولها بجانب البروتين أو النشويات مثل ثمرة فاكهة وكوب زبادى أو ثمرة فاكهة وكوب لبن، أو نصف رغيف خبز وقطعة جبن وثمرة فاكهة وهكذا، أو الاستغناء تماما عن الفاكهة فى العشاء وتناول وجبة خفيفة مثل شوفان ولبن أو خبز وجبن أو بيض أو فول بزيت زيتون وهكذا وذلك تجنبا لأى مخاطر صحية.

أهمية تناول الفاكهة 

والفاكهة من الأكلات المهمة للصحة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، لذا يجب تناولها بأنواعها ولكن فى أول اليوم عقب وجبة الإفطار بساعة أو فى وسط اليوم عقب وجبة الغداء بساعة أو أكثر ولكن ليس قبل النوم وليس على وجبة العشاء لتجنب المخاطر التى ذكرناها بالاعلى.

txt

نصائح للفتيات المراهقات، لمواجهة زيادة الوزن الشتوية

txt

أسباب دهون الكبد ومخاطر الإصابة بها وطرق علاجها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العشاء العشاء الخفيف الفاكهة مخاطر العشاء على الفاكهة فقط صحة الصحة الدكتور وليد شمحوط

مواد متعلقة

أعراض الإصابة بدهون الكبد وطرق علاجها

هل الجينات مسئولة عن زيادة الوزن؟ أخصائي يجيب

أعراض تضخم الكبد، ومتى يمكن علاجه بتغييرات بسيطة في نمط الحياة؟

مشروبات ديتوكس طبيعية لتنظيف الكبد والكلى وطرد السموم من الجسم

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد 1/2 في الشوط الأول

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين أتلتيك بلباو وسان جيرمان بالشوط الأول

مصطفى بركات يكتب: أين هي الصحافة التي يريد الدكتور مدبولي ردعها بالغرامات؟!

جمعية الرفق بالحيوان تطالب بـ شلاتر لحماية 40 مليون كلب ضال بالشوارع (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بهموم ومشاكل وأخبار سيئة

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads