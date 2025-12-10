احذري، تناول الفاكهة فقط على العشاء يسبب دهون الكبد ومقاومة الأنسولين

18 حجم الخط

العشاء الخفيف سر من أسرار الحفاظ على الوزن والنوم الهادىء وتجنب ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الجلطات كما يفضل أن يكون العشاء مبكرا.

والعشاء الخفيف يمكن أن يكون جبن قريش أو بيض مسلوق أو شوفان وهكذا، ولكن جرت العادة لدى العديد من الأشخاص على أن تكون وجبة العشاء عبارة عن فاكهة فقط دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

مخاطر العشاء على الفاكهة فقط

ويقول الدكتور وليد شمحوط استشارى التغذية العلاجية، إن أخطر عادة يمكن أن يسلكها الإنسان هى العشاء فاكهة فقط، لأن ذلك يدخل الجسم كمية كبيرة من السكر ما يسبب ارتفاع دهون الكبد وارتفاع مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر بالدم والسمنة وتراكم الدهون بالجسم، ومخاطر أخرى عديدة.

الفاكهة

بدائل لوجبة عشاء صحية

وأضاف شمحوط، أن لتجنب هذه المخاطر يجب عدم تناول الفاكهة فقط على العشاء حيث يمكن تناولها بجانب البروتين أو النشويات مثل ثمرة فاكهة وكوب زبادى أو ثمرة فاكهة وكوب لبن، أو نصف رغيف خبز وقطعة جبن وثمرة فاكهة وهكذا، أو الاستغناء تماما عن الفاكهة فى العشاء وتناول وجبة خفيفة مثل شوفان ولبن أو خبز وجبن أو بيض أو فول بزيت زيتون وهكذا وذلك تجنبا لأى مخاطر صحية.

أهمية تناول الفاكهة

والفاكهة من الأكلات المهمة للصحة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، لذا يجب تناولها بأنواعها ولكن فى أول اليوم عقب وجبة الإفطار بساعة أو فى وسط اليوم عقب وجبة الغداء بساعة أو أكثر ولكن ليس قبل النوم وليس على وجبة العشاء لتجنب المخاطر التى ذكرناها بالاعلى.

