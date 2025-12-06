أعراض تضخم الكبد، ومتى يمكن علاجه بتغييرات بسيطة في نمط الحياة؟

18 حجم الخط

تضخم الكبد هو حالة صحية تعني تورم الكبد وتجاوزه لحجمه الطبيعي المعتاد، ويعد الكبد عضو حيوي يقوم بالعديد من الوظائف الهامة في الجسم.

وتشمل الوظائف الرئيسية للكبد المساعدة في تنقية الدم من المواد الكيميائية الضارة التي ينتجها الجسم، وإنتاج سائل الصفراء الذي يساعد في هضم الدهون من الطعام، وتخزين سكر الجلوكوز الذي يوفر دفعة سريعة من الطاقة عند الحاجة.

وعادة ما يكون تورم الكبد عرض لحالة صحية أخرى كامنة، مثل التهاب الكبد، وتتوفر العديد من خيارات العلاج، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ولكن يجب أولا تحديد السبب الرئيسي للمشكلة.

أعراض تضخم الكبد

في أغلب الأحيان، إذا كان تضخم الكبد طفيف، قد لا يلاحظ المريض أي أعراض، ولكن إذا كان التورم شديد، فقد يشعر المصاب بـ:

الشعور بالامتلاء.

عدم الراحة في منطقة البطن.

واعتمادًا على سبب وشدة تضخم الكبد، قد تظهر أعراض أخرى مثل:

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان).

التعب والوهن.

الغثيان.

فقدان الوزن.

أسباب تضخم الكبد

قد يحدث تضخم الكبد نتيجة لأحد الأسباب التالية:

1. الالتهاب أو الكبد الدهني

قد ينجم هذا عن عدة عوامل، منها:

السمنة.

عدوى مثل التهاب الكبد الفيروسي (ب) أو (ج).

بعض الأدوية أو الكحول.

السموم.

أمراض المناعة الذاتية (عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم السليمة).

متلازمة التمثيل الغذائي (مجموعة من عوامل الخطر لأمراض القلب تشمل ارتفاع ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، ودهون البطن).

اضطرابات وراثية تسبب تراكم الدهون أو البروتين أو مواد أخرى.

2. الأورام غير الطبيعية

قد تكون بسبب:

الأكياس.

الأورام التي تبدأ في الكبد أو تنتشر إليه.

3 مشكلة في تدفق الدم

قد تكون ناتجة عن حالات مثل:

فشل القلب الاحتقاني، وهي حالة لا يضخ فيها القلب الدم كما ينبغي.

خثار الوريد الكبدي (انسداد الأوردة في الكبد).

مرض انسداد الأوردة الكبدية الصغيرة.

عوامل الخطر لتضخم الكبد

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بتورم الكبد، خاصة إذا كانوا:

يستهلكون كميات كبيرة من الكحول.

يعانون من عدوى سببها بكتيريا أو طفيل أو فيروس.

يتناولون جرعات زائدة من الفيتامينات أو المكملات أو الأدوية تفوق الكمية الموصى بها.

يتناولون مكملات عشبية.

يعانون من زيادة الوزن أو يتبعون نظام غذائي غير صحي.

علاج تضخم الكبد

يعتمد علاج تضخم الكبد على المسبب، وإذا كان التضخم ناتج عن زيادة الدهون في الكبد أو الإفراط في شرب الكحول، فقد تساعد التغييرات التالية في نمط الحياة:

إنقاص الوزن.

التقليل من كمية المشروبات الكحولية.

اتباع نظام غذائي صحي.

زيادة النشاط البدني.

أما إذا كان المرض هو سبب تورم الكبد، فقد يتلقى المريض أدوية أو أنواع أخرى من العلاجات.

