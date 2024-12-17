يسبب تليف الكبد والوفاة، أضرار مسكن الباراسيتامول

تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية البحث عن أضرار الباراسيتامول وأهم المعلومات عن مسكن الباراسيتامول ومخاطره وفوائد استخدامه ويزيد استخدام مسكن الباراسيتامول في موسم الشتاء خاصة مع زيادة الإصابة بالفيروسات التنفسية ونزلات البرد.

أضرار مسكن الباراسيتامول

وتستعرض فيتو في التقرير التالي ما هو الباراسيتامول وأضرار مسكن الباراسيتامول

ما هو الباراسيتامول؟

الباراسيتامول دواء يستخدم لتسكين الآلام الخفيفة إلى المتوسطة ويصرف من الصيدليات دون وصفة طبية بحسب هيئة الدواء الأمريكية FDA

ويلجأ المرضى لاستخدام الباراسيتامول لعلاج:

١- ارتفاع درجة الحرارة للجسم

٢- ألم قوي في الجسم ويخفف من الشعور بالألم.

٣- آلام الظهر

٤- الصداع والصداع النصفي

٥- إجهاد العضلات

٦- آلام الدورة الشهرية

٧- آلام الأسنان

٨- أوجاع وآلام البرد والإنفلونزا

كيف يعمل الباراسيتامول؟

يبدأ الباراسيتامول في تخفيف الألم وخفض درجة الحرارة المرتفعة بعد حوالي 30 دقيقة من تناول الجرعة وعادة ما تستمر آثاره لمدة 4 إلى 6 ساعات.

أنواع الباراسيتامول



يتوفر الباراسيتامول في أشكال صيدلانية مختلفة منها :

أقراص

كبسولات

شراب

تحاميل



ويتم دمج المادة الفعالة الباراسيتامول مع أدوية اخري لعلاج:

١- أدوية البرد والإنفلونزا

٢-أقراص الصداع



خطورة الإفراط في جرعة الباراسيتامول



يؤكد الأطباء ان تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها من الباراسيتامول يسبب تلف الكبد، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

والجرعة المقترحة من الباراسيتامول للبالغين والأطفال من سن 12 عامًا فأكثر هي:

للبالغين: لا تزيد عن 1 جرام كل 4 إلى 6 ساعات

الأطفال من سن شهر إلى 12 عامًا: الجرعة هي 15 مجم لكل كيلوجرام.

ويمكن إعطاء الباراسيتامول كل 4 إلى 6 ساعات حسب الحاجة، مع عدم تناول أكثر من 4 جرعات في 24 ساعة ويجب تناول جرعات الباراسيتامول بفاصل 4 ساعات على الأقل.

هل يمكن تناول الباراسيتامول مع أدوية أخرى؟



لا يجب تناول الباراسيتامول إذا كان يحصل المريض علي أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول منها أدوية علاج الصداع النصفي وعلاجات السعال والبرد



الآثار الجانبية لمسكن الباراسيتامول



على الرغم من فوائده، يمكن أن يشكل الباراسيتامول مخاطر كبيرة إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح وتشمل أضرار الباراسيتامول

1. تلف الكبد

إن أخطر المخاطر المرتبطة بالباراسيتامول هو تلف الكبد والجرعات الزائدة يمكن أن تطغى على قدرته على معالجة الدواء بأمان.

يمكن أن يؤدي هذا إلى فشل الكبد الحاد، وهي حالة قد تهدد الحياة لذا من المهم الالتزام بالجرعة الموصى بها وتجنب الجمع بين العديد من الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول.

مخاطر الجرعة الزائدة



تعد الجرعة الزائدة من الباراسيتامول سببًا شائعًا للتسمم في جميع أنحاء العالم وقد لا تظهر أعراض الجرعة الزائدة على الفور ولكنها قد تشمل الغثيان والقيء وفقدان الشهية والتعرق والارتباك.

في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة إلى فشل الكبد والوفاة.

3- حساسية



على الرغم من ندرة حدوثها، فقد يعاني بعض الأفراد من ردود فعل تحسسية تجاه الباراسيتامول ويمكن أن تشمل الأعراض طفح جلدي وحكة وتورم ودوار وصعوبة في التنفس.

نصائح الاستخدام الآمن لمسكن الباراسيتامول



لتقليل المخاطر المرتبطة بالباراسيتامول، يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها



الجرعة القصوى الموصى بها للبالغين هي عادة 4 جرام 4000 ملليجرام يوميًا، مقسمة إلى جرعات تتراوح من 500 إلى 1000 ملليجرام كل 4 إلى 6 ساعات ولا يجب تجاوز هذه الكمية وبالنسبة للأطفال، تعتمد الجرعة على الوزن والعمر

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