صحة ومرأة

اهتمي بصحة الكبد لتجنب الإصابة بمقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين من الأمراض التى سمعنا عنها مؤخرا وللأسف أصبحت منتشرة بين الكبار والصغار لأسباب عديدة متعلقة عادة بأسلوب الحياة والغذاء الخاطئ.

ومقاومة الأنسولين لا تفرق بين الكبار والصغار وهى تعنى أن الجسم يصاب قريبا بمرض السكر الذي لم يتم تغيير أسلوب الحياة والغذاء واتباع نظام صحى وسليم.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن مقاومة الأنسولين تعنى أن الجسم يصاب بالسكر لأن مقاومة الأنسولين تعنى أن الجسم يرفض الأنسولين مايسبب ارتفاع السكر بالدم ومع الوقت يصاب الشخص بالسكر، وكنا لا نسمع عن مقاومة الأنسولين من قبل لأن قديما كانت الحياة بسيطة وكان النوم مبكرا والطعام صحى ولا يوجد أكلات جاهزة.

التخلص من مقاومة الأنسولين 
أسباب مقاومة الأنسولين 

أسباب مقاومة الأنسولين 

وأضاف مسعد، أن من أسباب مقاومة الأنسولين:-

  • السهر حتى الفجر
  • شرب القهوة خاصة قبل الإفطار
  • شرب العصائر المحلاة وتناول السكريات والنوتيلا
  • الكسل وقلة الحركة
  • العصبية والتوتر طوال الوقت
  • قلة الكتلة العضلية بالجسم

أعراض مقاومة الأنسولين 

وتابع، أن جميع هذه الأسباب تجعل الجسم يرفض الأنسولين ويخزن الدهون فى منطقة البطن والارداف وتزيد قلة الكتلة العضلية وتضعف المناعة ويتساقط الشعر.

علاج مقاومة الأنسولين 

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أن أول شيء يساعد فى التخلص من هذه الأعراض وعلاج مقاومة الأنسولين التفكير فى تغيير نظام الحياة والغذاء والاهتمام بصحة الكبد لأنها الأساس فى التخلص من مقاومة الأنسولين، وعدم تناول مكملات غذائية بلا داعى وممنوع تناول المالتي فيتامين، مع التخلص من الامساك واضطرابات الهضم، وممارسة تمارين التنفس على مدار اليوم، وكذلك ممارسة تمارين المقاومة 4 أو 5 مرات أسبوعيا.

نظام غذائي مناسب لمرضى مقاومة الأنسولين

أعراض الإصابة بدهون الكبد وطرق علاجها

