18 حجم الخط

مقاومة الأنسولين من الأمراض الشائعة الحدوث فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

ومقاومة الأنسولين تعنى اقتراب الإصابة بمرض السكر، وللأسف منتشرة في الصغار بشكل كبير نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة والسكريات.

3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين

ويقول الدكتور غريب جلال استشارى التغذية العلاجية، إن هناك 3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين وهذه الأكلات ترفع السكر بالدم سريعا لذا يجب تجنبها، منها:-

السكر والمشروبات المحلاة، والمشروبات الغازية، والعصائر المعلبة، والحلويات، والكعك.

الكربوهيدرات المكررة (النشويات)، منها الخبز الأبيض، والمكرونة البيضاء، والأرز الأبيض، ورقائق الذرة، والوجبات الخفيفة المصنعة.

الدهون غير الصحية، مثل الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والدهون المتحولة والدهون المشبعة الزائدة الموجودة في اللحوم الدهنية والزبد.

تحسين مقاومة الأنسولين

ومقاومة الأنسولين هي حالة لا تستجيب فيها خلايا الجسم “العضلات والدهون والكبد” بشكل جيد لهرمون الأنسولين، فيحتاج البنكرياس لإفراز كميات أكبر منه للمحافظة على مستوى السكر الطبيعي في الدم، ومع الوقت، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أعراض مقاومة الأنسولين

في كثير من الحالات، تكون الأعراض غير واضحة في البداية، لكن قد تظهر بعض العلامات التالية مع الوقت:

زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن.

صعوبة في فقدان الوزن رغم اتباع نظام غذائي.

الإرهاق والتعب المستمر.

النعاس بعد تناول الطعام خاصة الوجبات الغنية بالكربوهيدرات.

الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

تقلبات مزاجية وصداع متكرر.

زيادة العطش والتبول في الحالات المتقدمة.

عدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

ظهور بقع داكنة على الجلد خاصة في الرقبة وتحت الإبطين وتسمى الشواك الأسود.

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الدهون الثلاثية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.