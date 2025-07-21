أعراض مقاومة الأنسولين وأسبابها ومخاطرها على الصحة

أعراض مقاومة الأنسولين، مقاومة الأنسولين من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار وللأسف هى مؤشر لاقتراب الإصابة بمرض السكر.

وأعراض مقاومة الأنسولين، عديدة وغير معروفة لدى العديد من الأشخاص وإهمال العلاج يعجل بالإصابة بمرض السكر، ولكن الاهتمام بالعلاج يمنع الإصابة بالسكري.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن مقاومة الإنسولين تحدث عندما لا تستجيب خلايا الجسم بشكل فعال لهرمون الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، والإنسولين هو هرمون يفرز من البنكرياس ليساعد على دخول الجلوكوز (السكر) إلى خلايا الجسم لاستخدامه كمصدر للطاقة، وعندما لا تستجيب الخلايا للإنسولين كما ينبغي، يضطر الجسم لإنتاج المزيد منه للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

أعراض مقاومة الإنسولين

وأضاف البدوي، أنه في كثير من الحالات، لا تسبب مقاومة الإنسولين أعراض واضحة في البداية، ولكن مع الوقت قد تظهر بعض العلامات منها:

زيادة الوزن خاصة حول منطقة البطن

الإرهاق والتعب المستمر

صعوبة في التركيز ضبابية عقلية

الرغبة الشديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات

ارتفاع ضغط الدم

بقع داكنة على الجلد، خاصة في الرقبة وتحت الإبطين (الشواك الأسود)

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم

اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء

أسباب مقاومة الإنسولين

وتابع، هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في الإصابة بمقاومة الإنسولين، منها:

زيادة الوزن والسمنة، خاصة دهون البطن.

قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة.

اتباع نظام غذائي غير صحي غني بالسكريات والكربوهيدرات المكررة.

العوامل الوراثية ووجود تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع الثاني.

اضطرابات هرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض.

الضغط العصبي المزمن.

قلة النوم أو اضطراب نمط النوم.

التقدم في العمر.

أعراض مقاومة الأنسولين

مضاعفات مقاومة الإنسولين

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أنه إذا لم تتم السيطرة على مقاومة الإنسولين، فقد تؤدي إلى عدد من المضاعفات الخطيرة، مثل:

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

أمراض القلب والأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول الضار، وانخفاض الكوليسترول الجيد.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي

متلازمة الأيض.

زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

طرق علاج مقاومة الإنسولين

وأضاف الدكتور أحمد، أن العلاج هنا ضرور لتجنب مضاعفات مقاومة الأنسولين، والعلاج يعتمد بشكل أساسي على تغيير نمط الحياة، وقد يتطلب في بعض الحالات استخدام أدوية، ومن طرق علاج مقاومة الأنسولين:-

تقليل تناول السكر والكربوهيدرات البسيطة.

زيادة تناول الألياف والبروتينات والدهون الصحية.

الإكثار من الخضروات والفواكه الكاملة وليس العصائر.

ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي السريع، ركوب الدراجة، أو السباحة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا.

فقدان 5-10% من وزن الجسم يساعد على تحسين استجابة الجسم للإنسولين.

النوم الجيد من 7 إلى 9 ساعات نوم ليلا.

التحكم في التوتر عن طريق التأمل أو تمارين التنفس أو اليوجا.

في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية مثل الميتفورمين لتحسين حساسية الجسم للإنسولين.

طرق الوقاية من مقاومة الإنسولين

وتابع، للوقاية من مقاومة الإنسولين، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي متوازن.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب السكريات والكربوهيدرات المكررة.

الابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين.

إجراء فحوصات دورية لمستوى السكر والإنسولين في الدم خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للسكري.

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