السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين

مرض السكري عند الأطفال،فيتو
مرض السكري عند الأطفال،فيتو

كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار استاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة عن وجود أعراض إذا ظهرت على الطفل يجب الانتباه لها من الأم لأنها أعراض مؤشر علي إصابة الطفل بمقاومة الأنسولين.

علامات مقاومة الأنسولين عند الأطفال 

وقالت أستاذ السكر والغدد الصماء إن أهم هذه الأعراض تشمل:

١- اسمرار في الرقبة وتحن الإبط 

٢-تفتيح في مناطق الجسم

٣-  زوائد جلدية 

٤- وزن زائد 

٥- خمول وقلة التركيز  في المدرسة  
 

خطورة مقاومة الأنسولين 

وأوضحت أن مقاومة الأنسولين تدل علي ان هرمون الأنسولين لا يعمل جيدا ويسبب الإصابة بمرض السكر لذلك وجب التوجه لتخصص غدد صماء للأطفال لسرعة العلاج 
 

وكشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

وأضافت أن هناك عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر  يساعد على منع المضاعفات

كانت كشفت وزارة الصحة عن وجود أعراض يجب عند ظهورها الذهاب لطبيب أمراض الباطنة لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

 

أعراض مرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشمل:
١- فقدان الوزن.
٢- عدم وضوح الرؤية.
٣- شدة العطش. 
٤- الإجهاد. 
٥- كثرة التبول. 
٦- الجوع المستمر.

الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال

غلق 5 مراكز علاج والتحقيق مع 6 متهمين بانتحال صفة أطباء بالفيوم

أوضحت وزارة الصحة أن  أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر تتضمن:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصابة بمرض السكر بكلية الطب هرمون الأنسولين كلية الطب جامعة القاهرة مقاومة الانسولين

مواد متعلقة

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

منها أمراض الكبد والغدد الصماء، أسباب وأعراض نقص السكر فى الدم

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

سائق أوبر المتهم بالتحرش بـ هلا السعيد يستأنف على حكم حبسه

تأييد حبس سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

منها العطش الشديد، أعراض مرض السكر عند الأطفال

نصائح للأطفال المصابين بالسكر للحماية من مضاعفات المرض

تفاصيل صلح أسرة شيبة مع بلوجر شهير وزوجته في القاهرة

الأكثر قراءة

أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد

ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟

أسعار الخضراوات اليوم 10 مايو 2025، ارتفاع الطماطم والليمون أضاليا ينافس البلدي

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، التفاح البلدي بـ 35 والمانجو 50 جنيها

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، البلطي يواصل تمرده والبوري بـ 160 جنيها

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستدرج غزل المحلة في صراع الهبوط

تصل إلى 42، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر (1.3%) لشهر أبريل 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأب القدوة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية