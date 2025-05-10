علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين

كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار استاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة عن وجود أعراض إذا ظهرت على الطفل يجب الانتباه لها من الأم لأنها أعراض مؤشر علي إصابة الطفل بمقاومة الأنسولين.

علامات مقاومة الأنسولين عند الأطفال

وقالت أستاذ السكر والغدد الصماء إن أهم هذه الأعراض تشمل:

١- اسمرار في الرقبة وتحن الإبط

٢-تفتيح في مناطق الجسم

٣- زوائد جلدية

٤- وزن زائد

٥- خمول وقلة التركيز في المدرسة



خطورة مقاومة الأنسولين

وأوضحت أن مقاومة الأنسولين تدل علي ان هرمون الأنسولين لا يعمل جيدا ويسبب الإصابة بمرض السكر لذلك وجب التوجه لتخصص غدد صماء للأطفال لسرعة العلاج



وكشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

وأضافت أن هناك عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

كانت كشفت وزارة الصحة عن وجود أعراض يجب عند ظهورها الذهاب لطبيب أمراض الباطنة لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

أعراض مرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشمل:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

أوضحت وزارة الصحة أن أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر تتضمن:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البـول



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