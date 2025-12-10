الأربعاء 10 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

نظام غذائي مناسب لمرضى مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين من أمراض العصر المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة التى تعجل بالإصابة بمرض السكر.

ومقاومة الأنسولين تعنى الاقتراب من الإصابة بمرض السكر، ولكن عند علاجها تقل فرص الإصابة بمرض السكر، لذا يجب الحذر.

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك نظام غذائي مناسب لمرضى مقاومة الأنسولين الهدف منه تثبيت مستوى السكر وإنقاص الوزن قليل وتقليل الرغبة فى تناول الطعام، وعد الوجبات به 3 وجبات أساسية مع 2 سناكس تحتوى على بروتين عالى ونشويات معقدة ودهون صحية.

أولا وجبة الإفطار اختاري وجبة واحدة فقط

  • 2 بيضة، وطبق خضار، وشريحة توست بني
  • أو جبن قريش، وخيار، وملعقة زيت زيتون.
  • أو شوفان بالماء، ونص موزة، وملعقة مكسرات بدون عسل

السناك الأول:

  • تفاحة أو كمثرى
  • أو حفنة لوز صغيرة
ثانيا وجبة الغداء اختاري وجبة واحدة

  • ربع فرخة، وخضار سوتيه، و4 ملاعق رز بني.
  • أو سمك مشوي، وطبق سلطة، ونصف كوب كينوا.
  • أو لحم مشوي، وطبق سلطة كبير.

السناك الثاني:

  • زبادي لايت وقرفة
  • أو خيار و2 معلقة حمص

ثالثا وجبة العشاء:

  • تونة مصفاة وسلطة
  • أو بيض أومليت وطبق خضار
  • أو جبن قريش وخيار

ويجب اتباع هذا النظام لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج وبعد خفض مقاومة الأنسولين يجب الانتظام على نظام غذائي سليم ومتوازن مع ممارسة الرياضة يوميا ومحاولة الإقلال من تناول السكريات والدهون الضارة والوجبات الجاهزة، للحفاظ على الصحة بشكل عام والوقاية من مقاومة الأنسولين مرة أخرى.

3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين

أكلات تساعد في علاج مقاومة الأنسولين

