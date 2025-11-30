أكلات تساعد في علاج مقاومة الأنسولين

18 حجم الخط

مقاومة الأنسولين من أمراض العصر المنتشرة بين الكبار والصغار فى وقتنا الحالى نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

ومقاومة الأنسولين تعنى أن الجسم يصاب قريبا بمرض السكر ويجب اتباع نظام غذائي صحى وسليم لعدم الإصابة بمرض السكر.

ويقول الدكتور غريب جلال استشارى التغذية العلاجية، إنه من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للمساعدة في علاج مقاومة الأنسولين وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

أكلات تساعد فى علاج مقاومة الأنسولين

وأضاف جلال، أن هناك أكلات تساعد فى علاج مقاومة الأنسولين، منها:

أولا الأطعمة الغنية بالألياف:-

تساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، كما تزيد من الشعور بالشبع، أبرزها:-

الخضروات غير النشوية، مثل السبانخ، الجرجير، اللفت، الكرنب، والبروكلي والقرنبيط، والطماطم، الخيار، الفلفل الأخضر.

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، والأرز البني، والكينوا، وخبز القمح الكامل.

البقوليات، مثل العدس، الحمص، الفاصوليا (السوداء، البيضاء، الحمراء)، البازلاء.

الفواكه، مثل التفاح، التوت (الأزرق، الفراولة)، الحمضيات (البرتقال، الليمون)، وينصح بتناولها باعتدال لعدم ارتفاع السكر بشكل كبير.

علاج مقاومة الأنسولين

ثانيا مصادر البروتين الخالية من الدهون:-

البروتين يعزز الشبع ويساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، ومن مصادره:-

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي (منزوع الجلد).

اللحوم الحمراء القليلة الدهن.

الأسماك والمأكولات البحرية، مثل السلمون والسردين والماكريل والتونة (غنية بأوميجا 3).

البيض.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من السكر المضاف، مثل الزبادي والجبن قليل الدسم.

ثالثا الدهون الصحية (غير المشبعة):-

تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقلل الالتهابات، مثل أحماض اوميجا 3 الدهنية، وتوجد فى:-

الأسماك الدهنية (السلمون، السردين، الماكريل).

بذور الكتان

بذور الشيا

الجوز.

زيت الزيتون البكر الممتاز.

زيت الأفوكادو.

المكسرات والبذور، مثل اللوز، الكاجو، بذور اليقطين، الأفوكادو.

رابعا التوابل والأعشاب:-

بعض التوابل أظهرت فاعلية في تحسين حساسية الأنسولين، مثل:-

القرفة، وقد تساهم في خفض مستويات سكر الدم وزيادة حساسية الأنسولين.

الكركم، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

