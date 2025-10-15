الأربعاء 15 أكتوبر 2025
بينهم شقيقان، أسماء ضحايا الحفر عن الآثار بالفيوم

أكد مصدر أمني بالفيوم أن الشباب الثلاثة ضحية الحفر عن الآثار بينهم شقيقان، وهم  محمود خالد "رياض" 37 عامًا، وشقيقه "أحمد" 32 عامًا، و"محمد عادل" مقيم بمحافظة القاهرة، راودهم حلم الثراء السريع، فراحوا يحفرون لاستخراج آثار فرعونية أخبرهم عن وجودها أحد الدجالين.

ثلاث ضحايا تحت الأنقاض

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بإنهيار حفرة عميقة على محمود خالد رياض " 37 عامًا، وشقيقه " أحمد  " 32 عامًا، محمد عادل، مقيم بمحافظة القاهرة، أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية قصر الباسل دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوة من مركز شرطة إطسا، مدعومة بقوة من الحماية المدنية، وسيارة إسعاف.

وتبين أن الشباب الثلاثة، كانوا ينقبون عن الآثار بطريقة غير شرعية، أسفل منزل أحدهم، باستخدام أدوات حفر بدائية، ما أدى إلى انهيار الحفرة عليهم، وتم انتشال جثة احدهم، أودعت مشرحة مستشفى إطسا المركزي وجار البحث عن جثتين آخرين تحت الركام، كما تحفظت القوة على أدوات الحفر، وتم فرض كردون أمني حول الموقع.

مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة المستخرجة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب سرعة انتشال الجثتين الآخرين، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

