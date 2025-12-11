الخميس 11 ديسمبر 2025
تدريبات مكثفة للأطباء والتمريض بمستشفيات الفيوم علي الوقاية من العدوى

 قالت  الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية نظمت سلسلة تدريبات مكثفة للفرق الطبية بمختلف المنشآت الصحية، استهدفت العاملين بالصحة من فئات الاطباء والتمريض واطباء الاسنان خلال شهر نوفمبر الماضى.

 

المستهدفون من التدريب 

 وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه تم تدريب 25 من الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية من طب الأسرة والاسنان علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي،  كما تم تدريب  30 من أطباء الاسنان وتمريض عيادات الأسنان بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم على السياسة التخصصية  الخاصة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل عيادة الأسنان، أيضا تم  تدريب 15 من الأطباء المقبلين على الترقية على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي، بالإضافة للمبادئ الأساسية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات والاستهلاك الرشيد للمضادات الحيوية.

صحة الفيوم أول الجمهورية

يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة الفيوم  تصدر محافظات الجمهورية هذا العام فى المبادرة القومية للكشف المبكر عن ضعف السمع، وتم تغطية   99%  من المستهدف، وتم فحص 70739 من إجمالي المواليد البالغ عددهم 71777 طفل خلال الفترة من أول يناير 2025 وحتى نهاية نوفمبر 2025، كما تم اكتشاف 1047 حالة تم تحويلهم لتلقى العلاج بالمستشفيات.

كما أن الفيوم تصدرت محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر فى المبادرة القومية لدعم صحة المرأة بالكشف على 52325 سيدة، وبلغ إجمالي الزيارات  52890 بنسبة تحقيق 191% من مستهدف الزيارات

