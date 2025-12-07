إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

الأحد 07 ديسمبر 2025
أصيب 14 شخصًا، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة طامية في محافظة الفيوم، حيث نُقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع الأعلاف قرب مدخل العياط، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد  من المصابين.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتسبب في  إصابة 14 من ركاب السيارة بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العياط  المركزي لقربه من موقع الحادث.

حبس بائع بتهمة التعدي على ممرضة بمستشفى الفيوم العام

تناولا بودرة إبادة النمل، إصابة طفلين بالتسمم في الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

