مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

لقي ثلاثة شباب من الفيوم مصرعهم، أثناء التنقيب عن الآثار بقرية قصر الباسل، التابعة لمركز شرطة إطسا، وتمكنت وحدة قوة من الحماية المدنية من انتشال جثة واحدة، ومازال البحث عن جثتين آخرين تحت ركام الحفر، وتم نقل الجثة المنتشلة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.



ثلاث ضحايا تحت الأنقاض

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بإنهيار حفرة عميقة على 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية قصر الباسل دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوة من مركز شرطة إطسا، مدعومة بقوة من الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، وتبين أن الشباب الثلاثة، كانوا ينقبون عن الآثار بطريقة غير، أسفل منزل احدهم، باستخدام أدوات حفر بدائية، ما أدى إلى انهيار الحفرة عليهم، وتم انتشال جثة أحدهم، أودعت مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وجار البحث عن جثتين آخرين تحت الركام، كما تحفظت القوة على أدوات الحفر، وتم فرض كردون أمني حول الموقع.



وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة المستخرجة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب سرعة انتشال الجثتين الاخرين، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.