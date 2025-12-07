الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

إصابة 18 شخصا بينهم 15 عاملا في حادثين متفرقين بالفيوم

اسعاف، فيتو
أصيب 18 شخصا من الفيوم، بينهم 15 عاملا، في حادثين متفرقين بالفيوم، علي طريق الفيوم – القاهرة، وتم نقل المصابين في كلا الحادثين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور علي جانبي  الطريق.

انقلاب تروسيكل محمل عمال

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل عمال، علي طريق القاهرة - الفيوم، في نطاق مركز سنورس، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 15 عامل، وتم نقل العمال المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا آخر من غرفة عمليات شرطة النجدة أيضا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي،  ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن  إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

وتحرر محضرين بالحادثين وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيلا النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

الفيوم ادارة مرور الفيوم إصابة 15 عامل الفيوم الصحراوي انقلاب تروسيكل انقلاب سيارة ملاكي طريق القاهرة - الفيوم غرفة عمليات شرطة النجدة مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

