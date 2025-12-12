الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

حضور متوسط مع الساعة الأولى لانتخابات نادي محافظة الفيوم

انتخابات نادي محافظة
انتخابات نادي محافظة الفيوم، فيتو
انطلقت في تمام التاسعة صباح اليوم الجمعة انتخابات  نادي محافظة الفيوم،  بمقر النادي، ويشرف عليها المستشار حسين ربيع الكيلانى رئيس اللجنة، ورؤساء اللجان الفرعية المستشارين" على حسن  -  محمد عبد التواب الغابى -   صفوت اللافى  -  احمد صلاح  -  عصام عبد الله  - اشرف وفائى - عبد المجيد أبو طالب-  محمود سعد -  محمد  البغدادى - محمد شعبان -  أحمد زيدان  -  محمد غانم".

وشهدت اللجان الفرعية حضورا متوسط مع الساعة الأولى وينتظر تكثيف حضور الأعضاء الذين لهم حق التصويت بعد صلاة الجمعة، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادى  13190 من الأعضاء العاملين، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 8500 عضو.

 

لائحة النظام الأساسى 

وطبقًا للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية " اللائحة الاسترشادية" الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسة 8 يونيو 2017، يكون اجتماع الجمعية العمومية للنادى صحيحًا وناجحا بحضور 1000 عضو على الأقل،  من الأعضاء الذين لهم  حق التصويت إذا كان عدد أعضاء الجمعية العمومية 5000 عضو أو أكثر  وأقل من 15000عضو.

المرشحون وطريقة الاختيار

وقد تقدم لانتخابات منصب رئيس مجلس الإدارة النائب عماد سعد حمودة، ونائبا للرئيس حازم طه عبد العليم محام، وأحمد عبد الباسط أمين الصندوق، ولم يتقدم غيرهم علي هذه المقاعد وحسمت بالتزكية ويتبقى موافقة نسبة من الجمعية العمومية  بحسب لائحة النظام الأساسي.

مرشحون فوق السن 

ويختار الناخبون 5 من المرشحين فوق السن وهم

اسلام جابر محمد عبد المجيد

اللواء  اشرف احمد عبد الحفيظ

الدكتور أشرف عبد السلام العباسي

الاء سيد المليجي

خالد محمد على معوض

رامي منير صبحي فرج

شريف حربي محمد محمد

محمد احمد حسن احمد شاهين

محمد ممدوح عبد العظيم الخولي

 مروة محمد نبيل محمد فريد عليوة

هاله على محمد رمضان

مرشحون تحت السن 

كما يختارون 2 من المرشحين تحت السن وهم

 جمال عبد الناصر فرج

 زياد عبد الحكيم عطية على اللواج

  عبد الرحمن حسام عبد الرحمن

محمد محي الدين عبد الله جمعه

تدريبات مكثفة للأطباء والتمريض بمستشفيات الفيوم علي الوقاية من العدوى

مياه الفيوم: توصيل الخدمة بالمجان إلى 566 أسرة أولى بالرعاية

من جانبه، قال أيمن فزاع المدير التنفيذي بالنادي، إن التصويت يكون ببطاقة الرقم القومى وكارنيه العضوية وبدا من التاسعة صباحا ويستمر حتى السابعة من مساء اليوم نفسه،  ويكون التصويت الصحيح بوضع علامة بورقة الاقتراع أمام مناصب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس المجلس، وأمين الصندوق.

