إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم

أصيب 4 أشخاص من محافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق - القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوم أوشيم بنطاق مركز شرطة طامية، ووجود 4 مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلب في نهر الطريق، ما تسبب في توقف جزئي للحركة على جانبي الطريق، وتحويل حركة المرور في منطقة الحادث، كما أن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

