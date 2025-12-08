الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص من محافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق - القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد  بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوم أوشيم بنطاق مركز شرطة طامية، ووجود 4 مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلب في نهر الطريق، ما تسبب في توقف جزئي للحركة على جانبي الطريق، وتحويل حركة المرور في منطقة الحادث، كما أن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الفيوم مستجدات إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اختلال عجلة القيادة ادارة مرور الفيوم إصابة 4 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص طريق الفيوم ـ القاهرة محافظ الفيوم مستشفي الفيوم العام مركز شرطة طامية مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

إصابة 13 شخصا في حادثين بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

طمنوا الناس!

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads