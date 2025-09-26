الجمعة 26 سبتمبر 2025
شيماء سيف زوجة ثانية لبيومي فؤاد في هذا العمل

شيماء سيف، فيتو
تظهر الفنانة شيماء سيف ضمن أحداث فيلم ابن مين فيهم كزوجة ثانية للفنان بيومي فؤاد بسبب الخلافات بينه وبين زوجته الأولى.

 

وتشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، توعده لزوجته ضمن العمل والتي تلعب دورها الفنانة ليلى علوي بعد أن قامت برفع قضايا ضده.

 

وحصلت أسرة فيلم “ابن مين فيهم” الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد على إجازة من التصوير لمدة أسبوع، لحين عودة أبطال العمل من إجازاتهم الصيفية.

وانتهت أسرة فيلم “ابن مين فيهم” من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، وتستكمل الفنانة ليلى علوي وأسرة فيلمها الجديد ابن مين فيهم تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة الحزام الأخضر.

وتشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” قصة حب بين بطليه؛ ليلي علوي وبيومي فؤاد، بعد رحلة من العداء والصراعات داخل المحاكم. 

ويلعب بيومي فؤاد  شخصية “رشدي” وهو رجل أعمال ثري ولكنه مستهتر، يتسم بحياة فوضوية قائمة على تعدد العلاقات والزواج المتكرر، دون أي التزام حقيقي تجاه من حوله، يعيش رشدي حياته بتلقائية وأنانية حتى يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع المحامية الصارمة التي تلعب دورها الفنانة ليلى علوى.  

أبطال فيلم ابن مين فيهم 

ويشارك في العمل بجانب ليلي علوي وبيومى فؤاد كل من الفنان الشاب أحمد عصام السيد، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة. 

والفيلم من تأليف لؤي السيد، ومن إنتاج ڤوكس ستوديوز، وإخراج هشام فتحي. 

