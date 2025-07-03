تموين دمياط يواصل حملاته المكثفة لضبط الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وجاء ذلك تحت إشراف مباشر من مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حيث استهدفت الحملات ضمان توافر السلع الأساسية ومنع التلاعب في الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه في مختلف أنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملات التموينية التي انطلقت اليوم الخميس عن تحرير 70 محضرا متنوعا.

مخالفات المخابز تحت المجهر

وركزت الحملات على متابعة أداء المخابز في عدد من مراكز المحافظة وتم رصد عدد من المخالفات التي تنوعت بين نقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل إلى جانب مخالفات تتعلق بنظافة أدوات العجين وغياب سجل الزيارات بالمخابز.

وفيما يخص الأسواق التجارية فقد تم تحرير عدد كبير من المحاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتشغيل عمالة دون شهادات إلى جانب ضبط منشآت تعمل بدون تراخيص ومخالفات تتعلق باستخدام الأكياس السوداء وعدم وجود سجلات تجارية

حملات تموينية مكثفة على الأسواق بدمياط

متابعة مستودعات الغاز وضبط المخالفين

وفي إطار تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز قامت الحملات بمتابعة أسعار الغاز والتأكد من الإعلان عنها بالشكل الصحيح وأسفرت المتابعة عن تحرير محضرين لمخالفة ضوابط الإعلان عن الأسعار.

وأكد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين ضرورة مواصلة الحملات اليومية بكثافة لضبط المخالفين والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات تهدد استقرار الأسواق مشددًا على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم والسلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.