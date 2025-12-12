عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)

18 حجم الخط

أحيا الهضبة عمرو دياب ، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الكويت، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وتألق عمرو دياب بإطلالة شتوية وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه، وبدأ الحفل بأغنية خلينا ننبسط، كما أنه أشعل حماس الجمهور بأغنية بابا.

وكان أحيا، الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي في قطر وسط تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

وفاجأ أحد الحضور في حفل عمرو دياب بطلب أغنية وياه قائلًا: أنا جي لك من السعودية ليرد عليه الهضبة قائلًا: أنت عارف اللي بيطلب مني أغنية مش بغنيها بس النهارده استثناء قول عايز إيه. وغنى الهضبة أغنية وياه بناء على طلبه.

وكانت كشفت منصة سبوتيفاي عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.

وتصدر قائمة “توب 10 فنانين في مصر” على سبوتيفاي المطرب الكبير عمرو دياب، ليتبعه مغني المهرجانات عصام صاصا، وإسلام كابونجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.