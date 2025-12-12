الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

ميناء، فيتو
ميناء، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

 

إجراءات طوارئ بالمواني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي حتى الساعة التاسعة صباحًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقرار الأحوال الجوية سلامة الملاحة البحرية رئيس قطاع النقل البحرى هيئة الأرصاد الجوية اخبار حالة الطقس

الأكثر قراءة

اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

تفاصيل جديدة في ضبط سائق محافظ الدقهلية لتورطه في الاتجار بالمخدرات

المعمل الجنائي يفحص آثار انفجار ماسورة غاز للوقوف على الأسباب في إمبابة

القبض على صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالتحرش بـ3 أطفال في العياط

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن

عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads