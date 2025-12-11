لربات البيوت.. نصائح تجنبك آلام الظهر والرقبة

18 حجم الخط

تعانى معظم ربات البيوت من آلام الظهر والرقبة نتيجة الوقوف المتكرر داخل المطبخ والأعمال المنزلية اليومية التى لا تنتهى.

وتحرص بعضهن على علاج هذه الآلام وتجنب تكرارها لأنها مع الوقت قد تؤثر على حركة الجسم والوقوف مايعوق مسؤولياتهن داخل المنزل.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والمفاصل، إن الأعمال المنزلية المتكررة يوميا التى تتطلب مجهود بدني وضعيات غير صحيحة طوال الوقت عند حمل الأشياء الثقيلة أو الوقوف أو الجلوس يؤثرون بالسلب على ربات البيوت ويسببون آلام الظهر والرقبة، ومع استمرار هذا الضغط اليومي على ربة المنزل، قد تتطور المشكلة إلى ألم مزمن يؤثر على القدرة على الحركة وجودة الحياة.

أسباب آلام الظهر والرقبة لدى ربات البيوت

وأضاف عمارة، أن من أسباب آلام الظهر والرقبة:-

الانحناء لفترات طويلة أثناء غسل الأرضيات أو غسيل الصحون أو ترتيب الملابس.

حمل الأوزان الثقيلة مثل نقل سلال الغسيل أو رفع الأطفال أو حمل أكياس المشتريات.

الجلوس بوضعيات خاطئة أثناء الخياطة أو استخدام الهاتف أو العمل على الطاولة.

الوقوف لفترات طويلة في المطبخ دون أخذ فترات راحة.

استخدام أدوات غير مناسبة مثل مكنسة قصيرة أو طاولة منخفضة.

نصائح تجنبك آلام الظهر والرقبة

نصائح فعالة لتجنب آلام الظهر والرقبة

وتابع، أنه لتجنب آلام الظهر والرقبة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تعديل وضعيات الجسم أثناء العمل، حافظي على ظهرك مستقيم قدر الإمكان أثناء غسل الصحون.

استخدمي كرسي صغير لوضع قدم واحدة عليه عند الوقوف طويل لتخفيف الحمل على أسفل الظهر.

تجنبي الانحناء المفاجئ، واثني الركبتين عند التقاط شيء من الأرض بدلا من الانحناء بالظهر.

احرصي على اختيار مكنسة أو ممسحة ذات يد طويلة لتجنب الانحناء المستمر.

استخدمي طاولة مناسبة الارتفاع أثناء التحضير في المطبخ.

استبدلي أدوات المطبخ الثقيلة بأخرى خفيفة كلما أمكن.

بدلا من إنجاز أعمال كثيرة في يوم واحد، قسمي المهام على أيام الأسبوع حتى لا تضغطي على عضلاتك دفعة واحدة.

كل 20 أو 30 دقيقة من العمل، خذي دقيقة راحة لتحريك رقبتك وظهرك.

قومي بعمل تمططات بسيطة تساعد على فك التشنجات.

رفع الأشياء بالطريقة الصحيحة، حيث اقتربي من الجسم الذي تريدين رفعه، واثني ركبتيك، واشبكي عضلات بطنك، وارفعي الحمل باستخدام قوة الساقين وليس الظهر، وتجنبي الالتفاف أثناء حمل الأشياء.

اجلسي وظهرك مستقيم ومسنود على الكرسي.

تجنبي تقويس الظهر أو إمالة الرأس للأمام أثناء القراءة أو استخدام الهاتف.

ارفعي الهاتف إلى مستوى العين بدلا من خفض الرأس.

ممارسة بعض التمارين تساعد كثيرا على منع الألم، مثل تمارين للرقبة، حيث إمالة الرأس بلطف يمينا ويسارا، ودوران الرقبة في دوائر واسعة ببطء.

ممارسة تمارين للظهر، مثل تمرين "القط والجمل"، على أربع، احني ظهرك للأعلى ثم انزليه للأسفل، وتمرين شد عضلات أسفل الظهر بالاستلقاء ورفع الركبتين نحو الصدر.

النوم على وسادة مناسبة، اختاري وسادة متوسطة الارتفاع تدعم منحنى الرقبة الطبيعي.

تجنبي النوم على وسادة عالية جدا أو منخفضة للغاية.

الحفاظ على الوزن الصحي، لأن الوزن الزائد يضع ضغط إضافي على فقرات الظهر، لذلك الحفاظ على وزن مناسب يساعد على تحسين صحة العمود الفقري.

الاهتمام بارتداء أحذية مريحة، وأثناء العمل في المنزل، ارتدي أحذية مريحة تدعم القدم، وابتعدي عن الأحذية المسطحة جدا أو ذات الكعوب العالية.

