18 حجم الخط

يعاني معظم الشباب والفتيات من آلام الظهر والركبتين خاصة الذين يجلسون على المكاتب لفترات طويلة بسبب عملهم، ما يسبب لهم الإزعاج ومشاكل عديدة تصل إلى حد صعوبة الحركة.

يبحث معظم الشباب والفتيات على حل سريع للتخلص من هذه الآلام المزعجة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة، وذلك لمباشرة حياتهم بشكل طبيعي.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن مشاكل الفقرات والمفاصل وآلام الظهر والركبتين انتشرت فى الآونة الأخيرة بين الشباب والفتيات وليس كبار السن كما كان معتاد من قبل، وللأسف ذلك نتيجة الجلوس لفترات طويلة، وأكثر من يعاني من آلام الظهر والركبتين الذين يجلسون على المكاتب لفترات طويلة بسبب العمل.

وأضاف سلامة، أن الدراسات تؤكد أن الجلوس لفترات طويلة يسبب أمراض القلب والسكر والأوعية الدموية والشرايين ويسبب زيادة الوزن وانخفاض معدلات حرق الدهون بالجسم، لذلك يجب الجلوس بطريقة صحيحة حفاظًا على الصحة.

آلام الظهر والركبتين

الطريقة الصحيحة للجلوس لتجنب آلام الظهر والركبتين

وتابع، أنه للجلوس بطريقة صحيحة يجب اتباع بعض النصائح، منها:

أن يكون الظهر مستقيم وإذا كان الكرسي ليس به دعم يجب وضع وسادة صغيرة أسفل الظهر، المهم ألا يكون الجسم منحنيًا للأمام.

يجب أن تكون القدمين على الأرض وإذا كانت القدمين لا تصل إلى الأرض يمكن وضع اى شيء لوضع القدم عليه ما يخفف الضغط على الظهر والركبتين.

أن تكون شاشة الكمبيوتر أمام العينين مباشرة، ويفضل رفع الكمبيوتر قليلا بحيث تكون العينين في مستوى أعلى من الشاشة ما يمنع ثني الرقبة الذي يسبب الصداع.

أن تكون الذراعين بزاوية 90°، حيث يكون المرفق بجانب الجسم، واليدين في مستوى مريح على المكتب وممنوع مد اليدين بعيد لتصل إلى الكيبورد.

تغيير وضعية الجلوس كل 20 أو 30 دقيقة حتى لو دقيقة واحدة،يجب الوقوف والحركة واللف حول المكان حتى لا يظل الجسم ثابت طوال الوقت.

في حالة المذاكرة على الأرض يجب استخدم وسادة ترفع الجسم قليلًا مع سند الظهر على الحائط ويجب القرب من مكان الكتاب أو اللابتوب لعدم إرهاق الرقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.