دراسة تحذر: العمل من 9 إلى 5 يوميا يزيد من آلام الظهر وإجهاد الرقبة

آلام الظهر، تيبس الكتفين، آلام الركبتين، وإجهاد الرقبة، أعراض تظهر على الذين يقضون ساعات عملهم من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً خلف المكتب، فالأرجح أن هذه المشكلات الصحية جزء من اليوم، ويعاني ملايين الموظفين حول العالم من الآثار الخفية لهذا الروتين الطويل.

ويتساءل البعض: هل هناك طريقة لتحويل بيئة العمل المكتبي إلى بيئة أكثر صحة دون أن يضطر الإنسان إلى ترك وظيفته

كشفت دراسة طبية حديثة عن أربع نصائح عملية يمكن أن تساعد أي موظف مكتبي على تحسين صحته أثناء ساعات العمل الطويلة.

تجنب الجلوس لساعات طويلة

تحذر الدراسة من أن الجلوس المطوّل أشبه بالتدخين، حيث باتت غالبية الوظائف اليوم تتطلب قضاء ساعات طويلة أمام الحاسوب، مما يبقي الموظف ملتصقًا بمقعده لعشر أو حتى 12 ساعة يوميًا، ورغم أن ذلك يدر أرباحًا كبيرة على الشركات، فإنه على المدى البعيد يلحق أضرارًا بالغة بالجسم.

أوضحت الدراسة أن البشر لا يجب عليهم البقاء جالسين طوال اليوم، ومعظم الناس يقضون الجزء الأكبر من ساعات يقظتهم في العمل، وإذا كان العمل مكتبيًا، فهذا يعني أن معظمها يُقضى جالسًا.

أكدت دراسة بارزة نُشرت في مجلة Annals of Medicine، أن الجلوس لساعات طويلة حتى مع ممارسة الرياضة لاحقًا، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الوفاة بمختلف أسبابها.

أربع خطوات لصحة أفضل في المكتب

1. التحرك كل 30 – 60 دقيقة

ينصح الأطباء بضبط منبّه أو مؤقت للتذكير بالحركة:

"كل نصف ساعة إلى ساعة، انهض من مكانك، امشِ لبضع دقائق أو قم بعشر تمارين قرفصاء بسيطة، هذه الخطوات الصغيرة تقلل من مستويات الكورتيزول وتُحسّن الدورة الدموية".



2. تحضير الوجبات المنزلية



يشدد الأطباء على أهمية تجنّب الأطعمة فائقة المعالجة المنتشرة في أماكن العمل مع ضرورة صنع الطعام بنفسك، ولو مرتين أسبوعيًا.

حين تُحضّر وجباتك، ستتمكن من الالتزام بخطتك الغذائية وتتفادى الانجراف وراء الخيارات السريعة وغير الصحية



3. الحفاظ على ترطيب الجسم



حتى إن لم تشعر بالعطش، فإن الماء ضروري لأن الجفاف حتى لو كان خفيفا قد يؤدي إلى ضعف التركيز وزيادة الشعور بالتعب ويجب الاحتفاظ بزجاجة ماء على مكتبك، واشرب بانتظام طوال اليوم.



4. إراحة العقل والنفس



لا تقتصر العناية بالصحة على الجسد فقط، بل تشمل الصحة الذهنية أيضًا.

ينصح الأطباء بممارسة تمارين تنفس بسيطة، أو استخدام تطبيقات التأمل، أو حتى الخروج لبضع دقائق لاستنشاق الهواء النقي، فهذه الاستراحة تعيد ضبط جهازك العصبي، وتخلق مساحة من الهدوء وسط ضغوط العمل اليومية.

