8 أطعمة تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل

يمكن لالتهاب المفاصل أن يحول أبسط اللحظات اليومية إلى لحظات متيبسة وبطيئة، حيث يصبح القيام بالأنشطة العادية تحديًا حقيقيًّا.

وفي هذا السياق، يسلط الدكتور كونال سود، استشاري طب العظام، الضوء على مجموعة من الأطعمة اليومية التي يمكن أن تسهم في تهدئة الالتهاب وتخفيف آلام المفاصل وفق ما نشر على Times of india.

ورغم أن هذه الأطعمة لا تقدم شفاءً كاملًا، فإنها توفر دعما مستمرا ومهما للمفاصل التي تعمل بلا توقف كل يوم، كما انها سهلة التوفر، وخفيفة على الجهاز الهضمي، وآمنة لمعظم الناس. وفي ما يلي ثمانية أنواع من الأطعمة التي تتميز بقدرتها على المساهمة في تخفيف الالتهاب.

زيت الزيتون البكر الممتاز

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مركب يدعى الأوليوكانثال، وهو مركب يعمل بطريقة تشبه الادوية الخفيفة المضادة للالتهابات.

ويمكن لرشة منه على السلطة أو إضافة ملعقة صغيرة إلى طبق دافئ أن تساعد في تخفيف الاجهاد اليومي على المفاصل.

كما أن استبدال الزيوت التقليدية في الطهي بزيت الزيتون البكر الممتاز يعود بفائدة اضافية على صحة القلب، الذي يلعب دورا مهما وغير مباشر في التأثير على الالتهاب المزمن على المدى الطويل.

فول الصويا

يتمتع فول الصويا والتوفو بتركيز طبيعي من دهون أوميجا 3 التي تدعم راحة المفاصل.

وتساعد هذه الدهون على تقليل مستويات البروتينات الالتهابية التي ترتفع عادة خلال نوبات التهاب المفاصل.

ويشير كثير من المرضى إلى أن تناول فول الصويا عدة مرات أسبوعيًّا يخفف من التصلب بدرجة طفيفة ولكنها ثابتة، ويعد فول الصويا خيارا غذائيا يجمع بين البروتين وفوائد مضادة للالتهابات دون جهد.

الكرز

يحتوي الكرز، ولا سيما الكرز اللاذع، على مركبات الأنثوسيانين، وهي أصباغ طبيعية حمراء داكنة ثبت ارتباطها بتقليل الالتهاب.

كما تربط دراسات عديدة بين تناول الكرز وانخفاض نوبات النقرس، وهو التهاب يصيب المفاصل بشدة.

ويكفي تناول وعاء صغير من الكرز الطازج او كوب من عصير الكرز غير المحلى عدة مرات أسبوعيا للحصول على تأثير لطيف يساعد في تخفيف الألم دون عناء.

البروكلي

يعد البروكلي واحدا من أغنى الخضراوات بفيتاميني C وK، وهما عنصران يدعمان صحة الغضاريف ويقويان العظام.

كما يحتوي البروكلي على مركب طبيعي يدعى السلفورافان، وهو مركب تمت دراسته بشكل واسع لدوره المحتمل في إبطاء تحلل الغضاريف لدى المصابين بهشاشة العظام.

ويسهم تناول البروكلي مطهوًّا على البخار ضمن وجبات العشاء او الغداء في تقديم دعم يومي بسيط لكنه ذو تأثير مفيد على قوة المفاصل.

الشاي الأخضر

يمثل الشاي الأخضر مصدرًا مهمًّا لمضاد الاكسدة EGCG، وهو احد اقوى المركبات التي تمت دراستها لدورها في حماية الغضاريف وتقليل تلفها.

ويساعد تناول كوب من الشاي الأخضر صباحًا أو مساء في تهدئة الالتهاب الداخلي الذي يزيد من آلام التهاب المفاصل، ويلجأ كثير من الأشخاص إلى استبدال المشروبات السكرية بالشاي الاخضر لما يوفره من شعور بالراحة وصفاء الذهن.

الحمضيات

تتميز الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت باحتوائها على فيتامين ج، وهو عنصر يستخدمه الجسم لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي لدعم صحة المفاصل وتخفيف آلامها.

ويبلغ العديد من المرضى عن انخفاض نوبات التورم لديهم عند حصولهم على الكمية اليومية الكافية من فيتامين ج، كما ان تناول حصة يومية من الحمضيات يعزز المناعة، مما يجعل فوائدها مزدوجة.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين النشط، وهو مركب يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، إضافة إلى كونه مضادا للاكسدة. وتشير بعض الدراسات إلى ان الكركمين قد يقارب في فعاليته دواء الايبوبروفين في تخفيف التهابات مفصل الركبة.

ويمكن اضافة الكركم إلى الحليب الدافئ او الاطعمة مثل الكاري والحساء، مما يساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع تصلب المفاصل وآلام الصباح.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات تساعد في خفض علامات الالتهاب في الجسم، وقد تسهم في ابطاء تلف الغضاريف لدى المرضى المصابين بهشاشة العظام.

ويلاحظ كثير من المستخدمين المنتظمين للثوم انهم يتحركون بسهولة أكبر خلال اليوم، كما يمكن إضافته إلى أغلب الوجبات اليومية، مما يجعله من أكثر الأطعمة سهولة في الاستخدام وفائدة للمفاصل.

