شائعات وحقائق حول أسباب وطرق علاج آلام الظهر

قد يكون ألما حادا كالوخز، أو وجعا خفيفا ومستمرا، يعاني 8 من كل 10 أشخاص من آلام الظهر، وتنتشر خرافات حول هذه الآلام.

أساطير شائعة حول آلام الظهر

الجلوس مستقيم دائما

الجلوس بوضعية شديدة الاستقامة والثبات لفترات طويلة يمكن أن يجهد الظهر أيضا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ينصح بأخذ فترات راحة قليلة يوميا: سند الظهر إلى الكرسي مع وضع القدم على الأرض، وترك الظهر ينحني قليلا، وبالإضافة محاول الوقوف لبضعة دقائق في اليوم بشطل متكرر.

لا ترفع الأشياء الثقيلة

الأمر لا يتعلق بالضرورة بالوزن الذي يرفعه الشخص، بل بكيفية القيام بذلك، قف مباشرة أمام الشيء، وقرفص بالقرب منه مع إبقاء الظهر مستقيما والرأس مرفوع، انهض مستخدم الساق للدفع، مع إبقاء الحمل قريبا من منتصف الجسم بواسطة الذراعين، تجنب التواء أو ثني الجسم أثناء الرفع لتجنب إصابة الظهر.

الراحة التامة في الفراش هي أفضل علاج

يمكن أن تساعد الراحة في علاج إصابة أو إجهاد حديث يسبب ألم في الظهر، ولكن قضاء يوم أو يومين في السرير قد يزيد الأمر سوءا في الواقع.

سبب الألم هو الإصابة فقط

يمكن أن يسبب تنكس الأقراص، والأمراض، والالتهابات، والحالات الوراثية الألم في الظهرك أيضا.

النحافة تعني خلو الجسم من الألم

يمكن أن يصاب أي شخص بألم الظهر، والأشخاص شديدو النحافة، مثل المصابين باضطرابات الأكل كفقدان الشهية العصبي، قد يعانون من فقدان كثافة العظام، وهم أكثر عرضة للإصابة بالكسور وفقرات منسحقة.

التمارين سيئة لآلام الظهر

هذه مغالطة كبيرة، التمارين المنتظمة تمنع آلام الظهر، وقد يوصي الأطباء بالتمارين للأشخاص الذين تعرضوا مؤخرا لإصابة في أسفل الظهر، وعادة ما يبدأون بحركات لطيفة ويزيدون من شدتها تدريجيا، وبمجرد زوال الألم الفوري، يمكن أن تساعد خطة التمارين في منع عودته.

المراتب الأكثر صلابة أفضل

شعر الأشخاص الذين يعانون من آلام ظهر عامة ومستمرة والذين ناموا على مرتبة متوسطة الصلابة بألم أقل وكانوا أكثر قدرة على الحركة مقارنة بمن ناموا على مرتبة صلبة. لكن لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع. اختر مرتبتك بناء على عادات نومك وكذلك سبب آلام ظهرك.

حقائق مثبتة حول أسباب وعلاج آلام الظهر

زيادة الوزن تعني مزيدا من الألم

يساعد الحفاظ على اللياقة البدنية في الوقاية من آلام الظهر، كما هو متوقع، فإن الوزن الزائد يضع ضغطا على الظهر، آلام الظهر هي الأكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يفتقرون إلى اللياقة.

العلاج الطبيعي والتدليك

توصي إرشادات العلاج الصادرة عن الكلية الأمريكية للأطباء والجمعية الأمريكية للألم بأن يفكر المرضى والأطباء في خيارات أخرى ذات فوائد مثبتة لآلام أسفل الظهر، وتشمل هذه المعالجة اليدوية للعمود الفقري والعلاج الطبيعي والعلاج بالتدليك.

