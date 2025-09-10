أسباب آلام أسفل الظهر، احذريها

أسباب آلام أسفل الظهر، آلام أسفل الظهر من أكثر الآلام شيوعا بين كبار السن والشباب الفتيات وللاسف تكون مزعجة واحيانا تعوق حركة الجسم.

وأسباب آلام أسفل الظهر، عديدة ومنها معروف وآخر غير معروف، ويحرص المريض دائما على معرفة السبب وعلاجه سريعا للتخلص من هذه الآلام.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن آلام أسفل الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، حيث يعاني منها معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، وقد تتراوح شدتها من بسيطة تزول بالراحة إلى حادة ومزمنة تؤثر على قدرة الشخص على أداء أنشطته اليومية.

أسباب آلام أسفل الظهر

وأضاف البدوي، وتتنوع أسباب هذه الآلام بين أسباب بسيطة متعلقة بنمط الحياة، وأخرى مرتبطة بمشكلات صحية أكثر خطورة، ومن أسباب آلام أسفل الظهر:-

الجلوس لفترات طويلة، الجلوس المتواصل أمام الكمبيوتر أو التلفاز أو في المكاتب دون حركة يضغط على الفقرات والعضلات، ويسبب تيبس وآلام أسفل الظهر.

وضعيات الجلوس أو النوم الخاطئة، الاعتماد على كرسي غير مريح أو النوم على فراش غير صحي يؤدي إلى إجهاد العمود الفقري.

قلة النشاط البدني، عدم ممارسة الرياضة يضعف عضلات الظهر والبطن، مما يقلل من دعم العمود الفقري ويزيد احتمالية الإصابة بالآلام.

الحمل الزائد أو رفع الأشياء الثقيلة، حيث أن رفع الأوزان بطريقة خاطئة أو تجاوز قدرة الجسم على التحمل قد يؤدي إلى شد أو تمزق في العضلات والأربطة.

زيادة الوزن، السمنة تضيف ضغط إضافي على أسفل الظهر والفقرات القطنية، مما يسبب آلام مزمنة.

شد أو تمزق العضلات، والحركة المفاجئة أو الإجهاد المفرط أثناء الرياضة أو العمل قد يؤدي إلى إصابات في عضلات أسفل الظهر.

الانزلاق الغضروفي (الديسك)، يحدث عند خروج جزء من الغضروف الفاصل بين الفقرات وضغطه على الأعصاب، مما يسبب آلام تمتد أحيانا إلى الساقين.

خشونة الفقرات، تآكل الغضاريف بين الفقرات مع التقدم في العمر يسبب احتكاك العظام والشعور بألم مستمر.

أسباب آلام أسفل الظهر

انحناء العمود الفقري (الجنف أو الحداب)، التشوهات في شكل العمود الفقري تسبب ضغط غير متوازن على العضلات والفقرات.

ضيق القناة العصبية، ينتج عن تضيق المساحة المحيطة بالحبل الشوكي، مما يضغط على الأعصاب ويسبب آلام شديدة.

التهابات المفاصل مثل الروماتويد أو الفقار اللاصق، تسبب تيبس وألم مستمر خاصة في الصباح.

هشاشة العظام، ضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر قد يؤدي إلى كسور صغيرة في فقرات الظهر.

حصوات الكلى أو التهابات الجهاز البولي، قد تسبب آلام في منطقة أسفل الظهر تشبه آلام العمود الفقري.

الأورام أو الالتهابات الفقرية، في حالات نادرة، قد تكون آلام الظهر ناتجة عن أورام في العمود الفقري أو التهابات بكتيرية.

مشكلات النساء، مثل بطانة الرحم المهاجرة أو التهابات الحوض قد تؤدي إلى آلام في أسفل الظهر.

التوتر والقلق، الضغط النفسي المستمر قد يسبب شد عضلي في منطقة أسفل الظهر.

الاكتئاب، وبعض الدراسات تشير إلى ارتباط الاكتئاب بزيادة شدة آلام الظهر المزمنة، نظرا لتأثيره على الإحساس بالألم والحركة.

متى تصبح آلام أسفل الظهر خطيرة

وتابع، رغم أن معظم الحالات تكون بسيطة وتتحسن بالراحة والعلاج المنزلي، إلا أن هناك علامات تستدعي مراجعة الطبيب فورا، منها:

استمرار الألم لفترة طويلة دون تحسن.

انتشار الألم إلى الساقين أو مصاحبة بتنميل وضعف.

صعوبة التحكم في البول أو البراز.

وجود حمى أو فقدان وزن غير مبرر مع الألم.

