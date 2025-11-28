13 طريقة للتخلص من آلام الظهر المرتبطة بالتقدم في السن

18 حجم الخط

يتكون العمود الفقري من 24 عظمة تمتد من الجمجمة إلى عظم الذنب، وتحيط بالحبل الشوكي، وترتبط هذه العظام، أو الفقرات، بمفاصل صغيرة تسمى الوجيه، وبينهما توجد أقراص مملوءة بمادة هلامية تعمل كوسادة، وتعمل الأربطة الشبيهة بالحبال على تثبيت العمود الفقري، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، تعد الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعًا لظهور آلام الظهر بعد سن الخمسين هي:

التغيرات التنكسية في الأقراص والمفاصل: يمكن أن يؤدي فقدان الرطوبة والمرونة إلى جعل الأقراص أقل فعالية في امتصاص الصدمات.

تضيق العمود الفقري (التضيق الشوكي): يمكن أن تضيق القناة التي يمر عبرها الحبل الشوكي بسبب تنكس القرص، أو سماكة الأربطة، أو التهاب مفاصل الوجيه.

انزلاق الفقار: يمكن ان تنزلق إحدى فقرات العمود الفقري الى الامام او الخلف فوق الفقرة التي تحتها.

ويمكن لأي من هذه الحالات ان يسبب التهاب، او ضغط على الاعصاب، او الم، وليس من غير المعتاد الاصابة بأكثر من حالة واحدة، وتوجد الكثير من الطرق لـ علاج الام الظهر المرتبطة بالعمر، تتراوح بين الحلول السريعة والإجراءات الجراحية البسيطة.

13 طريقة للتخفيف من الام الظهر

يختلف الألم من شخص لآخر، وكذلك التخفيف منه، وتناسب المقاربات المختلفة اشخاص مختلفين، ويحتاج معظم الناس الى مزيج من العلاجات للشعور بالراحة.

وعند محاولة التعامل مع الام الظهر المرتبطة بالتقدم في السن، هناك ثلاث فئات من المقاربات التي يمكن ان يتبعها مقدمو الرعاية الصحية قبل التفكير في الجراحة: العلاجات التقليدية، والعلاجات التكميلية، والعلاجات المتقدمة.

أولا: العلاجات التقليدية

تعد العلاجات المحافظة هي الخطوة الأولى في سلم تخفيف الألم، وهي الأمور التي يفكر فيها المرء اولًا عند الاصابة أو التعرض للاذى، مثل:

زيادة النشاط البدني: الحركة هي بمثابة زيت التشحيم للعمود الفقري، فكلما كان الشخص اكثر نشاطًا، شعر بتحسن اكبرن والبقاء نشيط يساعد على التعافي بشكل اسرع من نوبات الام الظهر.

العلاج الطبيعي: يمكن للاطباء وصف برنامج تمارين صحية للظهر للمساعدة في اكتساب القوة وتحسين التوازن والمرونة، وتقوية عضلات الظهر والبطن، والتي تجعل العمود الفقري اكثر مرونة.

تناول الأدوية: يمكن للادوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) ان توقف الالم الالتهابي، وتناول الدواء بانتظام مرتين الى ثلاث مرات يوميا لمدة خمسة الى 10 ايام، ومسكنات الالم الافيونية لا ينصح بها لعلاج الام الظهر المزمنة.

تطبيق البرودة: يجب البدء باستخدام كمادات الثلج اولا عند الشعور بالم الظهر، فيساعد وضع الثلج (20 دقيقة ثم استراحة 20 دقيقة) على تهدئة الالتهاب المؤلم او التشنجات العضلية.

تطبيق الحرارة: بعد يومين او ثلاثة ايام، يمكن التفكير في استخدام وسادة تدفئة، او اخذ حمامات دافئة، او الاستلقاء لفترة وجيزة تحت مصباح حراري، ويمكن ان يؤدي ذلك الى ارخاء عضلات الظهر وتحفيز تدفق الدم، لكن يجب تجنب الافراط في استخدام الحرارة لتجنب الحروق، وشد العضلات المدفأة لمنع التشنج العضلي بعد ازالة مصدر الحرارة.

الراحة لفترة محدودة: يميل التقدم في السن الى ابطاء التعافي من الاصابات، ولكن اذا شعر الشخص بانزلاق في الظهر، فان التمطط اللطيف افضل من الراحة في الفراش.

ثانيا: العلاجات التكميلية

اذا لم تتحسن الام الظهر المرتبطة بالتقدم في السن بالعلاج التقليدي، يمكن اضافة تقنيات الطب التكميلي الى المزيج، بما في ذلك:

الوخز بالابر الصينية: يقوم المعالجون بالوخز بالابر بادخال ابر دقيقة في الجلد عند نقاط محددة في الجسم والتلاعب بها. يمكن ان يخفف ذلك الالم المزمن عن طريق تحفيز عملية الشفاء الذاتية للجسم.

المعالجة اليدوية العظمية: يستخدم اطباء العظام او مقومو العمود الفقري ايديهم لتحريك وتعديل وتدليك وتحفيز العمود الفقري والانسجة المحيطة به.

ثالثا: العلاجات المتقدمة

تتوفر علاجات اكثر تقدما قد تساعد في تخفيف الالم، بما في ذلك:

حاصرات الأعصاب والحقن: يمكن حقن الستيرويدات لتقليل الام الظهر والالتهاب في مصدرهما، سواء كان جذر عصب شوكي او مفصل وجيه.

استئصال العصب بالترددات الراديوية: يمكن ادخال ابرة موجهة بعناية قادرة على نقل موجات الراديو لحجب اشارات الالم العصبية باستخدام تيار عالي التردد، وقد يخفف هذا من الام الظهر المزمنة لمدة ستة اشهر او اكثر لدى اشخاص مختارين بعناية.

محفزات الحبل الشوكي: يمكن ان يؤدي تحفيز جزء من الحبل الشوكي الى تغيير ادراك الالم لدى بعض الاشخاص، ويمكن زرع مجموعة صغيرة من الاقطاب الكهربائية – مماثلة لاجهزة تنظيم ضربات القلب المتعددة – لارسال نبضات كهربائية خفيفة الى الحبل الشوكي، وتعمل هذه النبضات على اخفاء او تحويل اشارات الالم بحيث لا تصل الى الدماغ.

تخفيف الضغط القطني طفيف التوغل: يعالج هذا الاجراء الذي يتم في العيادات الخارجية على وجه التحديد تضيق العمود الفقري القطني الناجم عن فرط نمو الانسجة الرباطية، ويتم اجراؤه من خلال شق صغير لا يتطلب تخدير عام.

