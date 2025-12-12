8 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

18 حجم الخط

يلعب نمط الحياة والنظام الغذائي دورا مهما في الوقاية من سرطان الثدي، وتشير الأبحاث إلى أن بعض الممارسات مثل التدخين، والإفراط في شرب الكحول، واتباع أنماط غذائية معينة كـ "النظام الغذائي الغربي"، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

على النقيض من ذلك، يرتبط الالتزام بـأنظمة غذائية أخرى، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، بانخفاض خطر الإصابة، كما أن تناول أطعمة محددة قد يوفر حماية إضافية ضد سرطان الثدي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فيما يلي 8 أطعمة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها.

الأطعمة التي قد تخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

من المهم الإدراك أن النظام الغذائي هو جزء واحد فقط من معادلة الوقاية، ورغم أن تحسينه يعزز الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، إلا أنه لا يغني عن الفحوصات المنتظمة لسرطان الثدي، فالتشخيص والكشف المبكر يرفع معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة التالية قد تخفض الخطر:

الخضروات الورقية

تساعد جميع الخضروات في خفض خطر الإصابة، وقد توفر الورقيات الخضراء فوائد محددة، وأمثلتها تشمل الكرنب، والجرجير، والسبانخ، والسلق، وخردل الأوراق.

وتحتوي هذه الخضروات على مضادات أكسدة كاروتينية مثل البيتا-كاروتين واللوتين والزياكسانثين، وترتبط المستويات العالية من هذه المضادات في الدم بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

يحتوي بعضها على حمض الفوليك (فيتامين ب) الذي قد يوفر حماية ضد بعض أنواع السرطان، لكن الأبحاث حول تأثيره تحديدًا على سرطان الثدي لا تزال مختلطة وتتطلب المزيد من الدراسة.

الخضروات الصليبية

قد تساعد الخضروات الصليبية مثل القرنبيط، والكرنب، والبروكلي في خفض خطر الإصابة.

تحتوي على مركبات الجلوكوزينولات التي يمكن للجسم تحويلها إلى جزيئات تسمى الإيزوثيوسيانات، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة لمكافحة السرطان.

ربطت دراسة شملت نساء في جنوب الصين بين زيادة استهلاك الخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

خضروات الثوميات

الثوم والبصل والكراث تنتمي إلى هذه الفئة، وهي غنية بمركبات الكبريت العضوية، ومضادات الأكسدة الفلافونويدية، وفيتامين ج، والتي قد تكون لها خصائص قوية مضادة للسرطان.

وربطت الدراسات أجريت على نساء في بورتوريكو بين زيادة تناول الثوم والبصل بانخفاض خطر الإصابة.

الحمضيات

تمتلئ الحمضيات وقشورها بمركبات قد تحمي من سرطان الثدي، ومنها: الفولات، وفيتامين ج، والكاروتينات (مثل بيتا-كريبتوكسانثين وبيتا-كاروتين)، ومضادات الأكسدة الفلافونويدية (مثل الكيرسيتين، والهسبيريتين، والنارنجين).

وتشمل البرتقال، والجريب فروت، والليمون، والليمون الأخضر، واليوسفي.

يربط البحث بين الحمضيات وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، بسبب تأثيراتها المضادة للأكسدة والالتهاب.

الأسماك الدهنية

تعرف الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل بفوائدها الصحية الكبيرة، وقد تحمي دهون أوميغا-3 والسيلينيوم ومضادات الأكسدة مثل الأستازانتين المتوفرة فيها من السرطان.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأسماك الدهنية قد يقلل تحديدًا من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

يمكن أن يساعد الموازنة بين نسبة أوميغا-3 وأوميغا-6، عبر زيادة تناول الأسماك الدهنية وتقليل الزيوت المكررة والأطعمة فائقة المعالجة، في تقليل الخطر.

البقوليات

تعد البقوليات مثل الفاصولياء السوداء، والفاصولياء الحمراء، والحمص غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. وقد تحمي أليافها العالية تحديدًا من سرطان الثدي.

وأشارت الدراسات إلى أن النساء اللائي لديهن أعلى معدل لتناول البقوليات انخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 28% مقارنة بمن لديهن أقل معدل.

الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مثل القمح والأرز البني والشعير والكينوا والجاودار مصدر غنيًا بالعناصر الغذائية الهامة بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقد تمتلك أيضا خصائص قوية لمكافحة السرطان.

وأظهرت الدراسات على 10,812 امرأة أن تناول المزيد من الكربوهيدرات عالية الجودة، مثل الحبوب الكاملة، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي على مدى 12 عاما.

عين الجمل

يعد الجوز مصدر ممتاز للدهون الصحية للقلب، ومنها حمض ألفا-لينولينيك.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن إضافته إلى النظام الغذائي قد يساعد في الحماية من سرطان الثدي.

ووجدت الدراسات أن تناول 57 جرام من الجوز يوميا لمدة 2 - 3 أسابيع أدى إلى تغييرات كبيرة في مستويات جينات معينة تتحكم في نمو وانتشار خلايا سرطان الثدي.

أطعمة ومشروبات يجب الحد منها أو تجنبها

في المقابل، هناك أطعمة قد تزيد من الخطر، لذا من الأفضل تقليل أو تجنب ما يلي:

الكحول: قد يزيد استهلاك الكحول، خاصة الإفراط فيه، بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الوجبات السريعة: يرتبط تناول الوجبات السريعة بانتظام بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة وسرطان الثدي.

الأطعمة المقلية: أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة. ففي دراسة شملت نساء إيرانيات، كان تناول الأطعمة المقلية هو عامل الخطر الأكبر لتطور سرطان الثدي.

الكربوهيدرات المكررة: الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، وقد تزيد من خطر الإصابة، وينصح باستبدال الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمخبوزات السكرية بالحبوب الكاملة والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية.

