الإسكان: مهلة إضافية 6 أشهر للتنازل عن الأراضي والوحدات السكنية والإدارية للغير

شريف الشربيني
شريف الشربيني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  عن منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية، مهنية، إدارية، تجارية، وأراضٍ بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة… إلخ)، مهلة إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لاستكمال إجراءات التنازل، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمستثمرين.

تشمل المهلة الجديدة الوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة، على أن يتم سداد نسب محددة للتنازل وفق المساحات المخصصة، وهي كالتالي:

الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية:

5 % للوحدات حتى 50م²

10 % للوحدات من 51 حتى 100م²

15 % للوحدات من 101 حتى 150م²

20 % للوحدات من 151 حتى 200م²

25 % للوحدات من 201 حتى 300م²

30 % للوحدات أكبر من 300م

الأراضي بمختلف الأنشطة (سكنية – تجارية – خدمية – طبية – إدارية – عمرانية متكاملة):

5% للأراضي حتى 500م²

10 % للأراضي من 501 حتى 1000م²

15 % للأراضي من 1001 حتى 2000م²

20 % للأراضي من 2001 حتى 3000م²

25 % للأراضي من 3001 حتى 4000م²

30 % للأراضي أكبر من 4000م²

 

واكدت الوزارة يلتزم المتنازل والمُتنازل له بسداد المستحقات المالية المقررة.

التنازل يتم عبر الوكالات الصادرة من المكاتب الموثقة.

لا تسري التخفيضات على الأراضي الصناعية.

تُطبق القرارات على أجهزة المدن الجديدة التالية: العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – الشروق – 15 مايو – الصالحية الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – أسوان – العلمين – رأس الحكمة – الساحل الشمالي الغربي

 


 

