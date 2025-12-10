خطوة لدعم مستقبل الصعيد.. ساويرس وشغلني يطلقان مشروع تشغيل الشباب.. توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز التنمية الاقتصادية

18 حجم الخط

في خطوة جديدة نحو دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، أطلقت شركة "شغلني" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا ويأتي هذا المشروع ضمن جهود متواصلة لتعزيز فرص العمل للشباب في المناطق الأكثر احتياجًا، وربطهم بسوق العمل عبر تدريب وتأهيل مهني يضمن استدامة التوظيف في قطاعات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية.

ويبرز هذا التعاون نموذجًا عمليًا للشراكات التنموية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يجمع بين خبرة المؤسسات التنموية ورؤية رواد الأعمال مثل المهندس نجيب ساويرس، لإحداث أثر ملموس في حياة مئات الآلاف من الشباب، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية

ساويرس،فيتو

ومن جانبه قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن التعاون مع شركة "شغلني" يأتي في إطار الإيمان العميق بأهمية تمكين الشباب ودعمهم للحصول على فرص عمل حقيقية، خاصة في محافظات الصعيد التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والبرامج التنموية.

وأضاف ساويرس أن منصة "شغلني" استطاعت منذ تأسيسها أن تقدم نموذجًا مختلفًا في سوق العمل من خلال ربط الشباب بفرص توظيف مباشرة وحلول عملية لمشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية كانت نتيجة جدية إدارتها ورؤية مؤسسها إلى جانب دعم مؤسسة ساويرس التي تبنت الفكرة منذ بدايتها.

نجيب ساويرس، فيتو

دعم مسيرة التنمية في الجنوب

وأكد ساويرس أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا يعكس التزامًا مستمرًا بدعم مسيرة التنمية في الجنوب، عبر تأهيل الشباب واكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في مجالات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية، بما يضمن لهم فرص عمل مستدامة ويُسهم في تحسين مستوى المعيشة داخل المجتمعات المحلية.

واختتم ساويرس قائلًا إن هذا التعاون الثلاثي بين "شغلني" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، يقدم نموذجًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات التنموية الحقيقية التي تربط بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة الشباب ودعم الاقتصاد الوطني

كما قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "شغلني"، إن الشركة ومنذ تأسيسها تعمل على تغيير شكل سوق العمل في مصر عبر ربط الشباب بفرص توظيف حقيقية وتقديم حلول مبتكرة لمشكلة البطالة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر.

شغلني، فيتو

تعاون مشترك بين ساويرس وشركة شغلني

وأكد خليفة على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى جاء بالتعاون بين شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر، لإطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا: إن دعم المهندس نجيب ساويرس كان عاملًا محوريًا في توسع "شغلني" وتحولها إلى واحدة من أكبر منصات التوظيف في مصر، إذ ساهم إيمانه المبكر بالفكرة في تعزيز قدرة الشركة على الوصول لمئات الآلاف من الباحثين عن العمل وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التنموية والقطاع الخاص.

وأضاف عمر أن إطلاق مشروع تشغيل شباب الصعيد يأتي استمرارًا لدور الشركة ومؤسسة ساويرس في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة تسهم في تحسين حياتهم ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظات الجنوبية.



فعاليات المؤتمر، فيتو

ومن جانبه قال الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية المدير التنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات، إن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" يعكس نموذجًا مهمًا للتعاون الإقليمي في دعم الشباب وتمكينهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مؤكدا أن الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الأكثر تأثيرًا واستدامة.

ما تقوم به منصة "شغلني" يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التوظيف في مصر والمنطقة



وأشار آل علي إلى أن ما تقوم به منصة "شغلني" يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التوظيف في مصر والمنطقة، لأنها قدمت منذ تأسيسها نموذجًا مبتكرًا يربط بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب عبر حلول عملية تساعد في الحد من البطالة، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا مثل سوهاج وقنا.

وأضاف أن النجاحات التي حققتها "شغلني" خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة رؤية واضحة وإدارة جادة، إلى جانب دعم مؤسسات تنموية رائدة مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تبنت الفكرة منذ بدايتها وشاركت في تحويلها إلى منصة قادرة على تحقيق أثر ملموس في حياة مئات الآلاف من الشباب.

وأكد الدكتور وليد آل علي أن هذا المشروع المشترك يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز قدرات الشباب في الصعيد وإتاحة فرص عمل مستدامة لهم في قطاعات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية، مشددًا على أن التعاون بين المؤسسات العربية والمصرية يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمه، مؤكدًا أن دعم الشباب وتأهيلهم ليس مجرد مسؤولية اجتماعية، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مصر ونموها الاقتصادي.

خطوة مهمة نحو تمكين الشباب

وأضاف عباس أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإثبات قدراتهم في قطاعات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية، موضحًا أن توفير التدريب المناسب ومسارات واضحة للتوظيف هو ما يصنع الفارق في حياة الشباب ويمنحهم مستقبلًا أكثر استقرارًا.

التجارب الناجحة في سوق العمل

وأشار إلى أن التجارب الناجحة في سوق العمل تثبت أن الشباب هم المحرك الحقيقي لأي اقتصاد، وأن دعمهم ينعكس بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وجذب الاستثمار، لافتًا إلى أن التعاون بين شركة "شغلني" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف يمثل نموذجًا يحتذى به في ربط الشباب بفرص عمل حقيقية وتحويل الإمكانات إلى إنجازات ملموسة.

جدير بالذكر تتعاون شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف بإطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا، الهادف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان فرص توظيف مستدامة في مجالات السياحة والفندقة والصناعات البحرية.

فعاليات المؤتمر

وشهد المؤتمر حضور كل من:

الدكتور خالد عبد الحليم – محافظ قنا

المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس

الدكتور وليد آل علي - أمين عام المدرسة الرقمية، ومدير تنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء – دولة الإمارات

اللواء إسماعيل الفار – مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب

عمر خليفة – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغلني

أنيس أقليمنضوس – رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر

نيفين الطاهري – رئيس مجلس إدارة شركة دلتا شيلد للاستثمار

إنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

