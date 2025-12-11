الثمار التي يريدها المواطن!

الخميس 11 ديسمبر 2025
بشَّر الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بأن العام المقبل الذي نستعد لاستقباله سيكون عامًا لجني الثمار.. ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة قبل ثلاثة أعوام.. وهذا معناه هنا مزدوج، من ناحية انتهاء تحميل المواطنين أعباء الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة، ومن ناحية وأخرى تمتع المواطنين على النتائج الإيجابية لهذا الإصلاح الاقتصادي الذي تحملوا أعباءه.

وبالتالي ينتظر المواطنون أن تتوقف الحكومة في العام الجديد عن زيادة أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها لهم، مثل المنتجات البترولية والكهرباء ومياه الشرب.. والأهم يتوقعون أن يتم كبح جماح الغلاء والسيطرة على التضخم، وتوقف الأسعار عن الارتفاع بمعدلات كبيرة..

خاصة أسعار السلع الغذائية التي سجلت هذا العام معدلًا للارتفاع تجاوز خمسة أمثال المعدل العام للتضخم، وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة أكثر المواطنين الذين يتحملون أعباء ذلك لأنهم ينفقون نصف دخولهم على الغذاء. 

عويل وصراخ.. ولا تغيير!

أمينة شفيق

إذن هذه هي الثمار التي يريد أن يجنيها المواطنين.. هم لا يهتمون بارتفاع معدل النمو الاقتصادي أو زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي وانخفاض سعر الدولار وانخفاض عجز الموازنة أو تحسن التصنيف الائتماني لاقتصادنا قدر اهتمامهم بالسيطرة على الأسعار خاصة أسعار الغذاء.. وهذه هي الثمار التي يتمنون جنيها العام المقبل.  

