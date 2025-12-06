السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

فيتو الرئيس

18 حجم الخط

جاءت نتائج انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي تم فيها إبطال الانتخابات وإعادتها لتؤكد صحة وضرورة فيتو الرئيس السيسي، الذي طالب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بالقيام بدورها في مواجهة التجاوزات الانتخابية.. فقد كشفت هذه النتائج أن التجاوزات كانت فجة وصارخة جدًّا.. 

فها هم الذين حصدوا الأعداد الضخمة من الأصوات من قبل يحصلون على أقل الأصوات بعد إعادة الانتخابات، وهو دليل جديد على حدوث تجاوزات انتخابية واسعة في تلك الدوائر البالغ عددها تسع عشرة دائرة قضت الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال الانتخابات فيها وإعادتها.

 والمتوقع أن يتكرر ذلك بالطبع في الدوائر التي قضى القضاء الإداري بإبطال الانتخابات فيها أيضًا، وقررت اللجنة الوطنية إعادة الانتخابات فيها أيضًا. 

ولذلك بعد فيتو الرئيس الأمر بات يستدعي أن نفكر وندرس ونبحث كيف نحمي انتخاباتنا من التجاوزات.. إنها فرصة للمضي قدمًا بعض خطوات متقدمة في مسيرة الإصلاح السياسي بدءًا من القانون الذي ينظم تلك الانتخابات، وحتى إجراء الانتخابات وتنظيم عملية التصويت، مرورًا بمواجهة استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وعمليات شراء الأصوات!

أين الناخبون؟!

الديون تزيد بزيادة الاقتراض

أما بخصوص اتهام الناخبين بأنهم وراء تجاوزات الانتخابات من قبل المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، فعلينا أن تكون نظرتنا أكثر عمقًا واتساعًا لنضع أيدينا على الفاعلين الأساسيين في هذه التجاوزات الانتخابية إذا كنا نبغي فعلًا أن نستفيد من أخطائنا، ومنها نهج وأسلوب إدارة العملية الانتخابية ذاتها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوطنية للانتخابات المال السياسي العملية الانتخابية الرئيس السيسي اعادة الانتخابات الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات التجاوزات الانتخابية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

أموال ساخنة.. تاني!

الإخوان وأموالهم!

دولة المراسلين!

بفلوسي

عودة الديون للزيادة

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

فريق محميات أسوان في طريقه للشرقية، هل تنجو قرية الزوامل من تهديد التماسيح (صور)

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في قضاء فوائت صلوات الفروض؟ الإفتاء توضح الآراء الفقهية

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

أيهما أفضل في الصلاة إطالة الركوع أم السجود؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads