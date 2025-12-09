18 حجم الخط

خبر مفرح حصول الكاتبة الكبيرة القديرة أمينة شفيق على الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين.. مفرح لأن الأستاذة أمينة شفيق تستحق ذلك منذ سنوات طويلة مضت، ولأن الجائزة جاءت بعد بلوغها من العمر التسعين، ولأنها تشرف هذه الجائزة وكل الجوائز الصحفية والثقافية والوطنية وترفع بقدرها قيمة أية جائزة.



فهى نقابية من طراز رفيع اكتسبت حب وتقدير واحترام جموع الصحفيين الذين وقفت دوما بجانبهم للحصول على حقوقهم، وساندتهم عندما يتعرضون للحبس في قضايا نشر أو قضايا سياسية حتى وإن اختلفت معهم سياسيا.



وهي مثقفة كبيرة تحيط بتاريخ بلدها ومسار حاضره، ولها رؤية ثاقبة طموحة لمستقبله تنحاز فيها للبسطاء والكادحين من أبناء هذا الوطن صاحب الحضارة العريقة.



وهي أيضا إنسانة قوية في مواجهة الصعاب والتحديات، ورغم تقدمها في العمر وبلوغها التسعين إلا أنها تبدو الأكثر شبابا في حلبة المناقشات العامة، ليقظة عقلها وقوة إرادتها وصلابة شخصيتها

وهى كذلك نظيفة اليد..

لم تتربح من نشاطها الواسع المتنوع في الصحافة والعمل العام، بل إنها عندما اختيرت عضوا فى المجلس القومى للمرأة رفضت أن تتقاضى مليما واحدا مقابل عملها فيه، وفوق ذلك كله هى تحظى بالحب الجارف والتقدير الكبير والاحترام الواسع من جموع الصحفيين، الشباب قبل الكبار في السن ومن ينتمون لجيل الوسط..

إنها معلمة الأجيال كما قال من رحبوا بفوزها بتلك الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين التي تمثل لها بيتها الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.