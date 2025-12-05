أين الناخبون؟!

18 حجم الخط

شغلتنا تجاوزات الانتخابات البرلمانية عن ظاهرة لابد وأن تثير القلق وتحثنا على البحث عن علاج لها، وهي ظاهرة تدني المشاركة الانتخابية إلى مستوى ضعيف جدا، بلغ في بعض الدوائر الانتخابية نسبة خمسة في المائة فقط.



لقد قال الرئيس السيسي في الفيتو الذي أطلقه على انتخابات الجولة الأولى إنه ينبغى أن تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب، وعندما يكون هناك عزوف من الناخبين على هذا النحو لا تعبر الانتخابات عن إرادة الشعب بالطبع.



إذن نحن أمام معضلة سياسية لابد أن نجتهد للبحث لها عن علاج وعاجل، من خلال حوار سياسي جاد وصريح.. أما التلويح بتنفيذ القانون بفرض غرامات مالية على غير المشاركين في الانتخابات فهذا أمر لا يجدى ليس فقط لآن الأغلب الأعم من الناخبين، ويكفيهم رفع الأسعار والتى سوف تمضي فيها الحكومة برفع أسعار الكهرباء، وإنما لآن ذلك غير مقبول سياسيا باعتبار المشاركة في الانتخابات تعد حقا للناخبين مثل إبطال الصوت، وفي المنظمات الدولية هناك إختيار ثالث عند التصويت هو الامتناع عن التصويت!



كما أنه لا يجدى أيضا حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات باستخدام الدين في ذلك بإطلاق فتاوى أن الشريعة تحتم المشاركة وأن من لا يشارك آثم شرعا! فهذا تلجأ إليه دار الفتوى في كل انتخابات ولم يحقق شيئا يذكر، بل إن مشاركة الناخبين في تراجع مستمر.

إن اقتناع الناخبين بجدوى وضرورة وأهمية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات هو الدافع الأساسي لهم للمشاركة في الانتخابات، مع الاقتناع بأن أصواتهم لن تتغير بالتجاوزات الانتخابية.. ولذلك تعد مواجهتنا للتجاوزات الانتخابية نصف الطريق لإقناع الناخبين بالمشاركة في الانتخابات.

