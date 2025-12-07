18 حجم الخط

ضبط وإحضار صحفي ليس خبرا عاديا، وإنما هو خبر تتوفر فيه كل عناصر الإثارة واجتذاب الرأي العام، لذلك يحظى باهتمام واسع من عموم الناس، ويصير مادة مشتركة لمواقع التواصل الاجتماعي، ويفتح الباب على مصراعيه للقيل والقال، وتكثر حوله التكهنات والتفسيرات المختلفة والمتنوعة.



وعلى السلطة التى تصدر قرارات الضبط والإحضار أن تتوقع ذلك، هي والسلطة التي تقوم بتنفيذ قرار الضبط والإحضار لصحفي، ليس لأن الصحفي «على رأسه ريشة» أو هو مواطن غير عادي وإنما لتفادى تداعيات إلقاء القبض على الصحفي.

وإذا حدث ذلك، سيتم قبل تنفيذ قرار الضبط والإحضار للصحفي إبلاغ نقابته لتقوم هى بضمان مثوله أمامها بعد معرفة الاتهامات الموجهة إليه، وحضور ممثلين عن النقابة أثناء التحقيق معه.

أيضا ستقوم السلطة المخولة بتنفيذ الضبط والإحضار بإبلاغ الصحفي وذويه بأسباب طلب ضبطه وإحضاره ليعرف الناس الذين يهتمون بأمر حبس صحفي حقيقة الأمر بوضوح وشفافية، وقبل ذلك ستقوم بتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة غير مبالغ فيها، وكأنه مجرم يمارس العنف أو إرهابي يُخشى منه، بينما القضية هي مجرد قضية نشر المفترض ألا يُحبس فيها الصحفيون.



إن مكاشفة الرأي العام بالحقيقة كاملة وواضحة يجنب المجتمع انتشار الشائعات والأكاذيب، ويضع الأمور في حجمها الطبيعي، وسوف يساعد أكثر في تحقيق ذلك أن يتم استدعاء الصحفيين لسماع أقوالهم أو للتحقيق معهم دون ضبط وإحضار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.