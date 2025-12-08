تخزين سلاح حماس!

18 حجم الخط

مع إعلان واشنطن عن قرب الانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة ترامب لقطاع غزة أعلن أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس أنه يمكن أن توافق حماس على تجميع وتخزين سلاحها وأنها مستعدة أن تمنح اسرائيل ضمانات بعدم استخدامه في ظل هدنة تمتد إلى خمسة أو عشر سنوات.



وهذا الكلام يثير أكثر من سؤال وهو من سيتولى تجميع سلاح حماس أم إنها هي التي ستجمعه وتخزنه في مخازن خاصة بها؟ وما هى الضمانات التي ستقدمها لاسرائيل؟ وهل تقبل اسرائيل بذلك ومعها أمريكا التى تركز على تسليم حماس لسلاحها، بينما ترهن حماس ذلك باقامة الدولة الفلسطينية؟ وكيف سيتم التفاوض حول هدنة لخمس أو عشر سنوات وخطة ترامب التي تحصنت بقرار من مجلس الأمن تقضى بإنهاء الحرب أساسا؟



إن مصر سبق أن طرحت فكرة تجميد سلاح حماس أي إلزام حماس بعدم استخدامه بدلا من تسليمه لآنه لا سبيل لنزع هذا السلاح عمليا، ولعل الخشية من حدوث صدام بين القوة الدولية التى ستتواجد في غزة مع قوات حماس هو السبب الرئيسي لتأخر تشكيل هذه القوة..

واستهدفت مصر بذلك إزالة العقبات التى تضعها اسرائيل لتعطيل انسحاب قواتها من القطاع كما تقضى خطة ترامب وقرار مجلس الأمن، وأيضًا التعجيل باعادة إعمار القطاع التي تحتاج البدء فيها انسحاب القوات الاسرائيلية، وهو ذات موقف قطر الذى جاهرت به.

والأغلب أن إقتراح عضو المكتب السياسي يتماشى مع الاقتراح المصري الخاص بسلاح حماس.. والأغلب أيضا أنه مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب سيطرح ذلك كله للمفاوضات بشكل جاد بين الضامنين اتفاق شرم الشيخ.

