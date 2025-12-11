الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

انتخابات النواب، إقبال متوسط على لجنة أحمد عبد التواب في طامية بالفيوم

إقبال متوسط، فيتو
شهدت لجنة مدرسة اللواء أحمد عبد التواب بمركز طامية في الفيوم، إقبالا متوسطا حتى منتصف اليوم الثاني  للانتخابات في الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، وتضم  الدائرة مراكز «طامية – سنورس – سنهور»، ورغم تحسن الطقس الآن أن الإقبال ما زال حتى الساعة 2 ظهرا متوسطا، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين بعد فترة الراحة، وانتهاء دوام العاملين بالمصالح الحكومية.

من لهم  حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الإقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، حيث اقتصر الحضور على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح، ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

 

المتنافسون علي مقاعد الدائرة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، ومن المتوقع أن تشهد اللجان تكثيف أكثر للحضور  لوجود مرشح من أبناء القرية التابعة لفيديمين.

 

عودة الفلامنجو والبط البري، مستشار محافظ الفيوم تكشف جهود خفض الملوثات ببحيرة قارون

تنسيقية شباب الأحزاب: إقبال ملحوظ للمرأة على التصويت بانتخابات النواب في المنيا

وكانت محافظة الفيوم قد أعدت اللجان  لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

