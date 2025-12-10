الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

السيدات يتصدرن الحضور في لجنة معهد فديمين بالفيوم

السيدات يتصدرن المشهد،
السيدات يتصدرن المشهد، فيتو
شهدت لجنة معهد فديمين الابتدائي بالفيوم، حضورا كثيفا للسيدات اللائي تصدرن المشهد بعد فترة الراحة بالدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وحرصت السيدات على الإدلاء بأصواتهن في هذه اللجنة لوجود أحد المرشحين من أبناء قرية تابعة لفديمين.

 

وكانت الأمطار التي هطلت وقت الراحة، قد توقفت مع بداية إعادة فتح باب اللجنة لاستقبال الناخبين، ما شجع المواطنين علي العودة من جديد وبكثافة اكبر.

 

 

من لهم  حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها   667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الاقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، واقتصر  على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح،  اما بعد فترة الراحة فزادت معدلات الحضور، ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

 

 

المتنافسون على مقاعد الدائرة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، وقد شهدت  اللجنة كثافة أكثر للحضور لوجود مرشح من أبناء القرية التابعة لفديمين.

 

انتخابات النواب، ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتوزيع كروت دعائية في الجيزة

سقوط أمطار غزيرة في سنورس بالفيوم تزامنا مع ساعة الراحة بانتخابات النواب (صور)

وكانت محافظة الفيوم قد أعدت اللجان  لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

