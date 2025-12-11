عودة الفلامنجو والبط البري، مستشار محافظ الفيوم تكشف جهود خفض الملوثات ببحيرة قارون

18 حجم الخط

كشفت الدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية، عن تفاصيل الجهود التي بذلها الفريق العلمي المكلف من محافظ الفيوم لاستعادة الإنتاج السمكي في بحيرة قارون مرة أخرى بعد ارتفاع نسب التلوث فيها إلى درجات غير مسبوقة تسببت في نفوق الأسماك وسيطرة طفيل الإيزبود على البحيرة.

عودة الإنتاج السمكي لبحيرة قارون

وقال عز الدين في تصريحات خاصة إن بحيرة قارون أصبحت الآن مؤهلة للإنتاج السمكي الاقتصادي، حيث شهدت البحيرة خلال العام الجاري حصاد للجمبري وأسماك موسى حيث فرخت الأخيرة زريعة في البحيرة لأول مرة منذ سنوات طويلة ومن المنتظر حصاد إنتاج جديد من أسماك موسى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ازدهار أسماك “البساريا” والتي أصبحت تنتجها البحيرة بكميات كبيرة جدا، وهي من الأسماك الحساسة للتلوث ونموها بشكل طبيعي ومكثف دليل على أن البحيرة تخلصت من نسبة كبيرة من الملوثات التي كانت تعيق نمو الثروة السمكية فيها.

ولفتت إلى أن ما زالت هناك نسب تلوث في البحيرة لكنها في المعدلات الآمنة حيث انخفضت نسب الملوثات إلى الحد الذي منع الروائح الكريهة التي كانت تفوح من أطراف البحيرة وتسببت في توقف الحركة السياحية في الفنادق والمطاعم والكافيهات المحيطة بالبحيرة لفترة، قبل أن تستعيد البحيرة عافيتها وتختفي الروائح الكريهة الآن بعد تحسن جودة المياه.

عودة طيور الفلامنجو والبط البري

وأشارت إلى أن من أهم العلامات البيئية لتحسن جودة المياه في الحديقة هو عودة طيور الفلامنجو المهاجرة للاستقرار في بحيرة قارون خلال رحلتها من أوروبا إلى غرب آسيا، بعد سنوات من اختفاء تلك الطيور الحساسة جدا للتلوث، إلى جانب عودة ظهور طيور البط البري مرة أخرى في الجزر الموجودة في البحيرة بعد سنوات من ندرة ظهورها وهو دليل آخر على التحسن الملحوظ في بيئة البحيرة وتخلصها من التلوث بنسبة كبيرة.

وزارة البيئة تعلن عودة الفلامنجو

وكانت وزارة البيئة أعلنت عن عودة طيور الفلامنجو مرة أخرى إلى بحيرة قارون بعد سنوات من الغياب، مؤكدة أن الفلامنجو لا يعود لأي موطن إلا بعد توافر شروط بيئية دقيقة تشمل نقاء المياه ووفرة الغذاء واستقرار النظام البيولوجي، مؤكدة أن البحيرة استعادت جزءًا كبيرًا من عافيتها.

وقد شملت خطة التعافي البيئي للبحيرة تدخلات هندسية وبيئية متوازية مثل:

• تكريك بحر يوسف لتحسين تدفق المياه ومنع ركودها

• إنشاء ٨ محطات معالجة للصرف الصحي

• العمل على رفع تغطية الصرف الصحي لأكثر من ٨٥٪، مقابل ١٢٪ سابقًا وكل هذه الإجراءات ساهمت في الحد من مصادر التلوث المباشر.

كما تمت عمليات إنزال زريعة أمهات سمك موسى (٢٠٢٢) وإطلاق زريعة الجمبري (٢٠٢٤–٢٠٢٥)، ما أعاد بناء السلسلة الغذائية للطيور المهاجرة وجعل البحيرة جاذبة لأسراب الفلامنجو.

