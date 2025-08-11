محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام الحكومية التي لم تستكمل كثافاتها بالمرحلة الأولى للتنسيق للعام الدراسي 2025/2026، إلى 221 درجة، كما اعتمد تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم مزدوج"، لاستكمال الكثافات بهذه المدارس بما يتفق مع احتياجاتها.

خريطة المدارس الثانوية العامة التي شملها النزول بالمجموع

وقد شملت المذكرة المعروضة على محافظ الفيوم، من الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، مدارس التعليم الثانوي العام التي لم تستكمل كثافاتها بالمرحلة الأولى من التنسيق، وهي: مدرسة دمو الثانوية، ومدرسة الشهيد نصر الدين بسيلا، ومدرسة الشهيد محمد مصطفى الخولي باللاهون، ومدرسة الفيوم الجديدة الثانوية، ومدرسة العدوة الثانوية، بإدارة شرق الفيوم التعليمية، وفي إدارة إطسا التعليمية، مدرسة مصطفى كامل الثانوية، والغرق الثانوية، والحجر الثانوية، ومنية الحيط الثانوية، وعتامنة المزارعة الثانوية، ومطول الثانوية، وفي إدارة سنورس التعليمية، مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي، ومدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات، ومدرسة المستشار مصطفى عبد المجيد الثانوية بترسا، ومدرسة عويس عليوه، ومدرسة فيديمين الثانوية، وفي إدارة أبشواي التعليمية، مدرسة العجميين الثانوية بنين، ومدرسة أبو شنب الثانوية المشتركة، ومدرسة السنجأ الثانوية بنين، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية، مدرسة الشواشنة الثانوية، ومدرسة النزلة الثانوية، والحامولي الثانوية، ومدرسة يوسف كحك الثانوية، ومدرسة والي ميزار الثانوية، وأباظة الثانوية، والخواجات الثانوية، ومدرسة الشهيد منصور "غيضان الثانوية"، وفي إدارة طامية التعليمية، مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة، ومدرسة الشهيد موسى عوض، ومدرسة اللواء أحمد عبد التواب، ومدرسة سرسنا الثانوية.

مدارس التعليم الصناعي

كما شملت المذكرة، تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم مزدوج"، حيث تشمل مدارس التعليم الصناعي، مدرسة الفيوم الزخرفية، والفيوم الميكانيكية، والعبور بنات بدسيا، والفنية الجديدة بنات، بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدرسة العدوة بنات الصناعية، وهوارة الصناعية، والفنية بنات بالحادقة، بإدارة شرق الفيوم التعليمية، ومدرستي ناصر الصناعية، والفنية بنات بإدارة سنورس التعليمية، ومدرسة الشهيد ماجد فرج بادارة طامية التعليمية، ومدرسة أبو كساه بنين الصناعية بإدارة أبشواي التعليمية، ومدرسة 6 اكتوبر بنات بتطون بإدارة إطسا التعليمية، ومدرسة زكي صالح الفنية بنات بادارة يوسف الصديق التعليمية.

مدارس التعليم التجاري والزراعي

وتشمل المدارس التجارية، مدرستي الفيوم التجارية بنات، والفيوم التجارية بنين، بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدرسة فاطمة الزهراء التجارية بإدارة سنورس التعليمية، ومدرستي أبو جنشو التجارية المشتركة، وسنرو التجارية المشتركة بإدارة أبشواي التعليمية، ومدرستي الجارحي التجارية المشتركة، وهدى محجوب التجارية المشتركة، بإدارة يوسف الصديق التعليمية، كما تشمل المدارس الزراعية، مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية العسكرية، ومدرسة طامية الثانوية الزراعية، ومدرسة أبشواي الثانوية الزراعية العسكرية.

فصول التعليم المزدوج

فيما تشمل مدارس التعليم والتدريب المزدوج، مدرستي الفنية بنات بالعدوة، ودمو الفندقية العسكرية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، ومدرستي الفيوم الزخرفية الصناعية العسكرية، والفيوم الثانوية الزراعية العسكرية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدرسة الفنية بنات بإدارة سنورس التعليمية، والفنية بنات بأبو كساه بإدارة أبشواي التعليمية، ومدرسة محمود حمزاوي التجارية بإدارة طامية التعليمية.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور التوجه للتقديم في المدارس مباشرة.

