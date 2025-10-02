الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

مدير تعليم سنورس بالفيوم يحذر من استخدام أسوار المدارس في الدعاية

مدير تعليم سنورس
مدير تعليم سنورس بالفيوم يحذر من استخدام أسوار المدارس

عقد مصطفى مبارك مدير إدارة سنورس التعليمية، اجتماعا طارئا، للتشديد على مديري المدارس بمنع أي أنشطة سياسية أو حزبية داخل المدرسة، وعدم السماح باستخدام أسوار المدرسة أو أي جزء منها لأي دعاية انتخابية أو تجارية، بحضور وكيل الإدارة الدكتورة سامية عبد التواب، جاء ذلك علي خلفية تصوير بعض الطلاب يحملون كشاكيل عليها صورة مرشح محتمل لمجلس النواب.

 

تعليمات مشددة لمديري المدارس

 وشدد مدير إدارة سنورس التعليمية، على متابعة الطلاب المتغيبين والمنقطعين، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لحل أي مشكلات فورًا، ومتابعة الأداءات والتقييمات وفق الخطة الزمنية المقررة، بما يضمن العدالة والدقة في قياس مستويات الطلاب، والتأكيد على التخلص من الرواكد داخل المدرسة، وإزالة الأدوات والمواد القديمة وغير المستخدمة، للحفاظ على بيئة تعليمية منظمة وآمنة.

ووجه مدير إدارة سنورس التعليمية، بالالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي (القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024)، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية دون تأخير، وتفعيل الأنشطة التربوية واللاصفية، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية بشفافية لضمان العدالة والمساواة بين الطلاب، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، والتأكد من صلاحية خراطيم الحريق وأجهزة الإطفاء والإنذار بشكل دوري.

مدير تعليم الفيوم يتابع جاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد

تعليم الفيوم تكرم 123 طالبا فازوا في مسابقات الموهوبين

كما وجه بضرورة والتواصل الفوري مع قيادات الإدارة عند حدوث أي موقف أو مشكلة، مع التأكيد على المساءلة القانونية لكل من يخالف التعليمات.

