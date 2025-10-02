مدير تعليم سنورس بالفيوم يحذر من استخدام أسوار المدارس في الدعاية

عقد مصطفى مبارك مدير إدارة سنورس التعليمية، اجتماعا طارئا، للتشديد على مديري المدارس بمنع أي أنشطة سياسية أو حزبية داخل المدرسة، وعدم السماح باستخدام أسوار المدرسة أو أي جزء منها لأي دعاية انتخابية أو تجارية، بحضور وكيل الإدارة الدكتورة سامية عبد التواب، جاء ذلك علي خلفية تصوير بعض الطلاب يحملون كشاكيل عليها صورة مرشح محتمل لمجلس النواب.

تعليمات مشددة لمديري المدارس

وشدد مدير إدارة سنورس التعليمية، على متابعة الطلاب المتغيبين والمنقطعين، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لحل أي مشكلات فورًا، ومتابعة الأداءات والتقييمات وفق الخطة الزمنية المقررة، بما يضمن العدالة والدقة في قياس مستويات الطلاب، والتأكيد على التخلص من الرواكد داخل المدرسة، وإزالة الأدوات والمواد القديمة وغير المستخدمة، للحفاظ على بيئة تعليمية منظمة وآمنة.

ووجه مدير إدارة سنورس التعليمية، بالالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي (القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024)، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية دون تأخير، وتفعيل الأنشطة التربوية واللاصفية، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية بشفافية لضمان العدالة والمساواة بين الطلاب، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، والتأكد من صلاحية خراطيم الحريق وأجهزة الإطفاء والإنذار بشكل دوري.

كما وجه بضرورة والتواصل الفوري مع قيادات الإدارة عند حدوث أي موقف أو مشكلة، مع التأكيد على المساءلة القانونية لكل من يخالف التعليمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.