محافظات

سقوط أمطار غزيرة في سنورس بالفيوم تزامنا مع ساعة الراحة بانتخابات النواب (صور)

أمطار، فيتو
أمطار، فيتو
شهدت دائرة سنورس  بمحافظة الفيوم تساقط أمطار غزيرة قبل فترة الراحة لانتخابات مجلس النواب، الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ما أدى إلى تراجع معدلات توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وينتظرون إلى ما بعد فترة الراحة التي تبدأ الرابعة عصرا، ومن المتوقع أن تشهد اللجان إقبالا في حالة توقف الأمطار عن الهطول.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد والقاهرة ومنطقة شمال الصعيد خلال  فترات الليل وما زالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى  وشمال الصعيد خلال الساعات القادمة.

 

من لهم  حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الاقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، حيث اقتصر الحضور على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح، ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

المتنافسون على مقاعد الدائرة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، ومن المتوقع أن تشهد اللجان تكثيف أكثر للحضور  لوجود مرشح من أبناء القرية التابعة لفديمين.

انتخابات مجلس النواب 2025، غرفة عمليات مستقبل وطن تتابع التصويت بالدوائر الملغاة

انتخابات النواب 2025، إقبال الناخبين على لجنة هشام شتا بالعمرانية

وكانت محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

