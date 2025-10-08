46 قدموا أوراقهم في أول أيام الترشح لمجلس النواب بالفيوم

تقدم في الفيوم، في اليوم الأول لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، 46 مرشحا بأوراق ترشحهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشح، برئاسة المستشار إيهاب همت، وعضوية كل من أمجد طلعت، وعلى سويدان، وأحمد عبد الحليم، وحسين مليجى.

أعداد المرشحين في كل دائرة

وجاءت دائرة سنورس وسنهور وطامية فى الصدارة إذ تقدم منها 18 مرشحا، تلتها دائرة مركز إطسا 12 مرشحا، ثم دائرة بندر ومركز الفيوم 11 مرشحا، فيما شهدت دائرة أبشواى ويوسف الصديق تقدم 5 مرشحين حتى نهاية اليوم الأول.

وتستمر اللجنة فى تلقى الطلبات يوميا بمقر محكمة الفيوم الابتدائية خلال المدة القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة والتزام المرشحين بالقواعد المقررة.

