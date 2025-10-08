الأربعاء 08 أكتوبر 2025
46 قدموا أوراقهم في أول أيام الترشح لمجلس النواب بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
تقدم في الفيوم، في اليوم الأول لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، 46 مرشحا بأوراق ترشحهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشح، برئاسة المستشار إيهاب همت، وعضوية كل من أمجد طلعت، وعلى سويدان، وأحمد عبد الحليم، وحسين مليجى.

أعداد المرشحين في كل دائرة

وجاءت دائرة سنورس وسنهور وطامية فى الصدارة إذ تقدم منها 18 مرشحا، تلتها دائرة مركز إطسا  12 مرشحا، ثم دائرة بندر ومركز الفيوم 11 مرشحا، فيما شهدت دائرة أبشواى ويوسف الصديق تقدم 5 مرشحين حتى نهاية اليوم الأول.

تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تصعيد كليات الحاسبات والصيدلة والطب بجامعة الفيوم للمنافسة على جائزة التميز الحكومي

وتستمر اللجنة فى تلقى الطلبات يوميا بمقر محكمة الفيوم الابتدائية خلال المدة القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة والتزام المرشحين بالقواعد المقررة.

