مرشح واحد فقط يتقدم على المقاعد الفردية في اليوم الثالث للترشح لانتخابات النواب بالفيوم

تقدم في الفيوم، في اليوم الثالث من فتح باب تلقي طلبات الترشح بالفيوم، شخص واحد فقط بـأوراق ترشحه، للجنة التي يترأسها المستشار إيهاب همت، وعضوية كل من: أمجد طلعت، وعلى سويدان، وأحمد عبد الحليم، وحسين مليجى.

أعداد المرشحين في كل دائرة

وأكد مصدر بلجنة تلقي طلبات المرشحين أن همت مصطفي حجازي تقدمت بأوراق ترشحها، اليوم الجمعة، بدائرة مركز اطسا، وحصلت علي رمز السفينة، ليصبح عدد المرشحين حتي نهاية اليوم الثالث 52 مرشحا يتنافسون في أربع دوائر هي دائرة سنورس وسنهور وطامية، دائرة مركز إطسا، دائرة بندر ومركز الفيوم، ودائرة أبشواى ويوسف الصديق.

وتستمر اللجنة فى تلقى الطلبات يوميا بمقر محكمة الفيوم الابتدائية خلال المدة القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة والتزام المرشحين بالقواعد المقررة.

