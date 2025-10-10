الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

مرشح واحد فقط يتقدم على المقاعد الفردية في اليوم الثالث للترشح لانتخابات النواب بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

تقدم في الفيوم، في اليوم الثالث من فتح باب تلقي طلبات الترشح بالفيوم، شخص واحد فقط بـأوراق ترشحه، للجنة التي يترأسها المستشار إيهاب همت، وعضوية كل من: أمجد طلعت، وعلى سويدان، وأحمد عبد الحليم، وحسين مليجى.

أعداد المرشحين في كل دائرة

وأكد مصدر بلجنة تلقي طلبات المرشحين أن همت مصطفي حجازي تقدمت بأوراق ترشحها، اليوم الجمعة، بدائرة مركز اطسا، وحصلت علي رمز السفينة، ليصبح عدد المرشحين حتي نهاية اليوم الثالث 52 مرشحا يتنافسون في أربع دوائر هي دائرة سنورس وسنهور وطامية، دائرة مركز إطسا،  دائرة بندر ومركز الفيوم، ودائرة أبشواى ويوسف الصديق.

أكثر من 200 مرشح يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالدقهلية خلال 3 أيام

الصحة: إجراء الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب

وتستمر اللجنة فى تلقى الطلبات يوميا بمقر محكمة الفيوم الابتدائية خلال المدة القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة والتزام المرشحين بالقواعد المقررة.

الفيوم الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب طلبات الترشح محكمة الفيوم الابتدائية

