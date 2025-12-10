الأربعاء 10 ديسمبر 2025
على كرسي متحرك، عجوز عمرها 85 عاما تدلي بصوتها في لجنة أحمد عبد التواب بالفيوم

 حرصت عجوز من الفيوم تدعى حمدية إبراهيم عيسي البالغة من العمر 85 عامًا على التوجه إلى لجنة مدرسة اللواء أحمد عبد التواب بمركز طامية، للإدلاء بصوتها، في الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، رغم سوء حالة الطقس وهطول الأمطار.

الواجب الوطني ينادي

وظهرت السيدة العجوز وهي تجلس على كرسي متحرك، يساعدها ذووها في الوصول إلى مقر اللجنة، وسط تقدير واحترام من المواطنين المتواجدين والقائمين على العملية الانتخابية، الذين سهلوا دخولها إلى اللجنة للتصويت، وشهدت لجنة مدرسة اللواء أحمد عبد التواب بالدائرة الثالثة  بالفيوم إقبالا من كبار السن على الحضور منذ الساعات الأولى، وسط أجواء من التنظيم والانضباط وتسهيل إجراءات التصويت للسيدات وكبار السن.

وأكد الحضور أن الواجب الوطني لايعرف سن ولا جنس مهما اختلفت الأجواء والظروف، مشيرين إلي أن طامية من مراكز الفيوم التي ساهمت في صنع تاريخ البلاد، فهي مسقط رأس الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق، والدكتور صوفي ابو طالب الذي شغل العديد من الوظائف القيادية، وقاد البلاد في أخطر فترة تمر بها حين تولي رئاسة الدولة عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد انور السادات

وتضم الدائرة 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مستقلًا و5 حزبيين، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الجولة الأولي للانتخابات بهذه الدائرة، التي كان يتنافس فيها 22 مرشحا علي 3  مقاعد وتقلص عدد المرشحين الي 18 مرشحا، بعد أن تنازل 4 منهم  واعتذروا عن عدم استكمال السباق، مكتفين بتأكيد وجود تجاوزات في الجولة السابقة.

