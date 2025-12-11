الخميس 11 ديسمبر 2025
المطر والسيدات أهم أحداث اليوم الأول للانتخابات الدائرة الثالثة الملغاة بالفيوم (صور)

أغلقت جميع لجان الدائرة الثالثة بالفيوم، الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، في موعدها التاسعة مساء الأربعاء أول أيام عملية التصويت، وتضم الدائرة مراكز طامية وسنورس وسنهور، وتضم 93 لجنة فرعية موزعة على المراكز الإدارية الثلاثة.

أحداث اليوم الأول

وشهد اليوم الأول من انتخابات الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سنورس، هطول الأمطار على قرى مركز طامية، ما أدى إلى إحجام الناخبين حتى انتهاء فترة الراحة، وبعد الراحة شهدت لجان قرى المرشحين إقبالًا كثيفًا، خاصة لجان مدارس قرية الروضة وقرية فديمين، كما شهد اليوم الأول للانتخابات الدائرة الملغاة إقبال كثيف من السيدات وكبار السن، وإقبال متوسط الشباب.

 

من لهم  حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًّا انتخابيًّا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الاقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، حيث اقتصر الحضور على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح، ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

 

المتنافسون على مقاعد الدائرة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًّا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، ومن المتوقع أن تشهد اللجان تكثيف أكثر للحضور  لوجود مرشح من أبناء القرية التابعة لفديمين.

 

مياه الفيوم تشدد على ضرورة مراجعة مشروعات "حياة كريمة" وتلافي الملاحظات والمعوقات

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بـ30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

وكانت محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

